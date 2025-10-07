KONTENJAN SAYISI ARTTI!





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İŞKUR Gençlik Programı'na gösterilen yoğun ilgiyi vurguladı. Geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığını hatırlatan Erdoğan, bu dönem için de 100 bin olarak ilan edilen kontenjanın 150 bine çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencinin programa dahil edilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Üniversiteli gençlerimize hayırlı olsun" dedi.