Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada gençlere önemli bir müjde verdi. İŞKUR Gençlik Programı'na olan yoğun ilgi nedeniyle kontenjan sayısının 100 binden 150 bine çıkarıldığını duyuran Erdoğan, hem öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken gelir elde edebileceğini hem de iş dünyasında deneyim kazanabileceğini vurguladı. Peki, İŞKUR Gençlik Programı ne zaman başlıyor? Kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından İŞKUR Gençlik Programı başvuru sayısının arttığını duyurdu. Program, katılımcılara hem iş hayatına hızlı bir geçiş hem de profesyonel bir deneyim kazandırmayı hedefliyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartları neler ve ücreti ne kadar?
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İŞKUR Gençlik Programı için başvuru tarihleri, yeni eğitim-öğretim döneminde İŞKUR ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanacak.
Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından programın Ekim ayında başlaması bekleniyor.
Program kapsamında öğrenciler eğitimlerine devam ederken gelir elde edebilecek, aynı zamanda iş hayatını yakından tanıma ve mesleki becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Resmî başvuru tarihleri ve detayların İŞKUR’un internet sitesi üzerinden duyurulması öngörülüyor.
KONTENJAN SAYISI ARTTI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İŞKUR Gençlik Programı'na gösterilen yoğun ilgiyi vurguladı. Geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığını hatırlatan Erdoğan, bu dönem için de 100 bin olarak ilan edilen kontenjanın 150 bine çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencinin programa dahil edilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Üniversiteli gençlerimize hayırlı olsun" dedi.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?
İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin iş dünyasına daha hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmış bir aktif işgücü programıdır. Program, öğrencilere bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmayı hedefler. Türkiye İş Kurumu tarafından, 10 Aralık 2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yer alan devlet üniversiteleri ile iş birliği içinde yürütülmektedir.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, başvurularını İŞKUR Gençlik Programı'na belirlenecek olan tarihler arasında https://genclik.iskur.gov.tr/ ve https://www.iskur.gov.tr/ adreslerinde yer alan yönlendirme bağlantılarıyla e-şube üzerinden yapabilecekler.