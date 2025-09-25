Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini paylaştı. Bu hafta İstanbul'da hava nasıl olacak, havalar ne zaman soğuyacak, yağmur yağacak mı? sorusu Eylül ayının sonuna yaklaşılırken merak kazandı. Meteoroloji'ye göre bugün İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Trabzon, Rize, Samsun, Kastamonu ve Artvin'de de yağış öngörülüyor. İşte Meteoroloji verilerine göre güncel İstanbul hava durumu...
İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK VE YAĞMUR YAĞACAK MI?
Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu değiştirdi. Buna göre önümüzdeki günlerde bazı illerde sağanak yağışın etkili olmasıyla birlikte sıcaklıklarda da düşüş yaşanacak. İstanbul'da da iki günlük yağmur bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yaptığı değerlendirmede havaların soğuyacağı tarihi açıklayarak 'Montlarınızı çıkartın' dedi. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı iller için yağış tahmini yapıldı. Meteoroloji tarih vererek uyardı. Cuma ve pazartesi günleri megakente yağmur geliyor ve hava sıcaklığında da 5 derecelik düşüş bekleniyor.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yaptığı değerlendirmede: Bugün ve yarını (perşembe) değerlendirin. Tüm yurtta sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. İstanbul 27 C. Ankara 28 İzmir 30. Yağış yok. Cumadan itibaren sıcaklık 5-6 derece düşecek. Cuma ve pazartesi İstanbul'da yağmur var sıcaklık 22-23 C. 29 Eylül ve Ekim başı kuzeyde yağışlar artacak sıcaklık daha da düşecek. Montlarınızı çıkartın. Kuzeyde Yaz bitti.
İSTANBUL İÇİN AKŞAM UYARISI
İstanbul’un kuzeyinde sabah saatlerinde görülen sağanak yağışların, akşam saatlerinde yeniden etkili olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarında, Karadeniz’in iç kesimlerinde 2-5 derece düşüş öngörülürken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Haftalık Hava Durumu
25 Eylül Perşembe: Sinop, Trabzon, Rize
26 Eylül Cuma: İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya dahil olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor
27 Eylül Cumartesi: Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars
28 Eylül Pazar: Kocaeli, Düzce
29 Eylül Pazartesi: İstanbul, Yalova, Bursa ve Sakarya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde yağışlar etkili olacak.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?
Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre İstanbul'da Cuma ve Pazar günlerinde yağış gösteriyor.
ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Trabzon, Rize çevreleri ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ADANA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 9°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BOLU 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı
RİZE 17°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 18°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ERZURUM 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KARS 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN 7°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık