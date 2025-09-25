Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Şemsiyeleri çıkarın! Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı geldi

Şemsiyeleri çıkarın! Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı geldi

09:5925/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini paylaştı. Bu hafta İstanbul'da hava nasıl olacak, havalar ne zaman soğuyacak, yağmur yağacak mı? sorusu Eylül ayının sonuna yaklaşılırken merak kazandı. Meteoroloji'ye göre bugün İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Trabzon, Rize, Samsun, Kastamonu ve Artvin'de de yağış öngörülüyor. İşte Meteoroloji verilerine göre güncel İstanbul hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK VE YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu değiştirdi. Buna göre önümüzdeki günlerde bazı illerde sağanak yağışın etkili olmasıyla birlikte sıcaklıklarda da düşüş yaşanacak. İstanbul'da da iki günlük yağmur bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yaptığı değerlendirmede havaların soğuyacağı tarihi açıklayarak 'Montlarınızı çıkartın' dedi. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı iller için yağış tahmini yapıldı. Meteoroloji tarih vererek uyardı. Cuma ve pazartesi günleri megakente yağmur geliyor ve hava sıcaklığında da 5 derecelik düşüş bekleniyor.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yaptığı değerlendirmede: Bugün ve yarını (perşembe) değerlendirin. Tüm yurtta sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. İstanbul 27 C. Ankara 28 İzmir 30. Yağış yok. Cumadan itibaren sıcaklık 5-6 derece düşecek. Cuma ve pazartesi İstanbul'da yağmur var sıcaklık 22-23 C. 29 Eylül ve Ekim başı kuzeyde yağışlar artacak sıcaklık daha da düşecek. Montlarınızı çıkartın. Kuzeyde Yaz bitti.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İSTANBUL İÇİN AKŞAM UYARISI

İstanbul’un kuzeyinde sabah saatlerinde görülen sağanak yağışların, akşam saatlerinde yeniden etkili olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarında, Karadeniz’in iç kesimlerinde 2-5 derece düşüş öngörülürken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.


Haftalık Hava Durumu


25 Eylül Perşembe: Sinop, Trabzon, Rize

26 Eylül Cuma: İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya dahil olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor

27 Eylül Cumartesi: Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars

28 Eylül Pazar: Kocaeli, Düzce

29 Eylül Pazartesi: İstanbul, Yalova, Bursa ve Sakarya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde yağışlar etkili olacak.




İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?


Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre İstanbul'da Cuma ve Pazar günlerinde yağış gösteriyor.

ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Trabzon, Rize çevreleri ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ADANA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık












ANKARA 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 9°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BOLU 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı

RİZE 17°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM 6°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KARS 4°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN 7°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 13°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık























#hava durumu
#istanbul hava durumu
#meteoroloji
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ Bursa su kesintisi listesi 25-26 Eylül: Bursa, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Mudanya’da sular ne zaman gelecek? İşte tam liste