ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Trabzon, Rize çevreleri ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ADANA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık











































