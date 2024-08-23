Verdiğiniz bilgiye dayanarak, İstanbul'un bazı bölgelerinde, özellikle de Çatalca, Ataşehir ve Ümraniye'de yaşanan aşırı nem oranı oldukça dikkat çekici. İstanbul’da saat 06.30 itibarıyla ilçe ilçe hava sıcaklığı, hissedilen sıcaklık ve nem oranları şöyle: