İstanbul’da en çok ve en az kuduz vakası görülen ilçeler hangileri?

İstanbul'da en çok temasın yaşandığı ilçe yaklaşık 8 bin vaka ile Kadıköy oldu. Kadıköy'ü yaklaşık 5 bin vaka ile Üsküdar ve Maltepe ilçeleri takip ederken, sıralamada Kartal, Sarıyer, Ümraniye ve Pendik de yer aldı.