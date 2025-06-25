Jandarma Genel Komutanlığı 2025 yılı için 90 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurula İŞKUR üzerinden 17-23 Haziran 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuru süreci sona eren adaylar, şimdi JGK kura çekimi sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, Jandarma sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…
Jandarma Genel Komutanlığı’nın (JGK) 90 sürekli işçi alımı için başvurular 17-23 Haziran 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru süreci sona eren adaylar, şimdi JGK kura çekimi sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı kura sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte JGK sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama ile ilgili son detaylar.
JANDARMA SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Jandarma Genel Komutanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi için 26 Haziran işaret edildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 26 Haziran 2025 tarihinde saat 14.00’da Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
(Silahçı iş ve meslek kolu için başvuranlar KPSS puanına tabi olduğundan noter
kurasından muaftır.) Kura tarihi, yeri ve saatinde değişiklik olması halinde Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden ( www.jandarma.gov.tr ) ayrıca duyurulacaktır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
Noter kurasına ilişkin sonuç Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden (www.jandarma.gov.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İstekli adaylar noter kurasını izleyebilecek olup, Türkiye İş Kurumunun gönderdiği listelerde ismi bulunmayan kişiler kura çekim alanına alınmayacaktır.
JANDARMA SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV İÇİN İSTENEN BELGELER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Noter kurası sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, mesleki yetkinliğine dair belgeleri 02 Temmuz 2025 tarihlerinde (08-30-17.00 saatleri arasında) Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası 1 Numaralı Nizam Karakolu Loj.Akd.K.lığı Şehit Yzb.Mustafa ERDAL Tören Salonu'nda Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA
adresinde kontrol edilecektir.
Adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden ( www.jandarma.gov.tr ) detaylı bir şekilde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
JANDARMA SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAVI NASIL YAPILACAK?
Noter kurası sonucu belirlenen adaylardan, belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, Jandarma Bakım Komutanlığı tarafından mesleki sözlü (uygulamalı) sınava alınacaktır. Mesleki sözlü sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.
JANDARMA SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV BAŞARI PUANI KAÇ?
Mesleki sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (Atmış) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (60 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.