Kadir Gecesi okunacak dualar neler? Kadir Gecesi nasıl geçirilmeli? İşte Kadir Gecesi duaları, zikirleri

KADİR GECESİ'NDE NASIL DUA ETMELİ?

Bunu da Hazret-i Âişe (r.a.) vasıtasıyla yine Peygamberimizden, öğrenelim:"Dedim ki, 'Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam "Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin' buyurdu".

Kadir gecesi ibadet etmek "bin aydan daha hayırlıdır" buyrulmuştur.Kadir gecesinde evvela bir tesbih namazı kılınmalı ve daha sonra bu geceye ait kılınacak dört rekat namaz kılınmalıdır.

Bu namaz Yatsı namazından sonra dolayısıyla teravih namazından sonra kılınabileceği gibi teheccüd vakinde yani sahur vaktinde de kılınabilir.