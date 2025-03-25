Kadir Gecesi okunacak dualar neler? Kadir Gecesi nasıl geçirilmeli? İşte Kadir Gecesi duaları, zikirleri

Mübarek Ramazan ayında son günlere girilirken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de bugün idrak edilecek. Müslümanların en değerli günlerinden olan ve Kur'an'ın indirildiği bu özel gecede, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ile ibadetler devam edecek. Peki Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalı, bu gün en verilmli nasıl geçirilir? İşte 2025 Kadir Gecesi'nde okunması tavsiye edilen dualar ve zikirler...
İslam aleminde mübarek kabul edilen üç aylardan Ramazan ayının artık son günleri. Ramazan ayının son on günü içerisinde yer aldığı bilinen Kadir Gecesi ise bu sene 26 Mart'ta idrak edilecek. Müslümanlar Kadir Gecesi'nde dualarını edecek tövbe ederek ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalı? Bu özel gece nasıl geçirilmeli ve hangi tesbihler çekilmeli? İşte Kadir Gecesi okunacak dualar ile çekilecek zikirler.
KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR VE ZİKİRLER NELER?
Kadir Gecesi'nde Yasin, Tebareke, Amme, Kadir Suresi ve İnşirah Suresi okumak faydalıdır. Bugün Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler arasında yer alan sure okumak önem verilen ve en çok yapılan ibadetlerden birisidir.
Kadir Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr
Kadir Suresi Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
KADİR GECESİ'NDE NASIL DUA ETMELİ?
Bunu da Hazret-i Âişe (r.a.) vasıtasıyla yine Peygamberimizden, öğrenelim:"Dedim ki, 'Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam "Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin' buyurdu".
Kadir gecesi ibadet etmek "bin aydan daha hayırlıdır" buyrulmuştur.Kadir gecesinde evvela bir tesbih namazı kılınmalı ve daha sonra bu geceye ait kılınacak dört rekat namaz kılınmalıdır.
Bu namaz Yatsı namazından sonra dolayısıyla teravih namazından sonra kılınabileceği gibi teheccüd vakinde yani sahur vaktinde de kılınabilir.
Kadir gecesi namazına İki rek'atte bir selâm verilerek kılınır.
1'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü,
2'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 Kulhüva'llâhü ehad...
3. ve 4. rek'atlar da aynen kılınır.
Bu namaza şöyle niyet edilir: "Yâ Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, rahmet-i ilâhiyen hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle. Afv-ı ilâhiyene, feyz-i ilâhiyene mazhar eylediğin zümreye ilhak eyle."
Namazdan sonra, bir defa:
ٱَللهُ اَكْبَرُ ٱَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ ٱللهُ وَٱللهُ اَكْبَرُ ٱَللهُ اَكْبَرُ وَِللهِ ٱلْحَمْدُ
"Allâhü Ekber, Allâhü Ekber. Lâ ilâhe ille'llâhü vAllâhü Ekber. Allâhü Ekber ve lillâhi'lhamd."
100 İnnâ enzelnâhü...
100 Elem neşrahleke...
100 defa:
ٱَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ ٱلْعَفْوَ فَٱعْفُ عَنِّى
"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fâ'fü annî" okunur ve iltica edilir.
Kur'an'da Kadir Gecesinden Kadir Suresi'nde bahsedilmiştir:
1. Şüphesiz ki biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik.
2. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin?
3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler.
5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.
Kadir gecesi duası!
Aişe (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Ben:
−Ya Rasulallah, Kadir gecesini bilirsem, o gece ne söyleyeyim dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
“Allahumme İnneke Afuvvun Tuhibbu'l-Afve Fağfu Anni."
'Ey Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin beni affet de' buyurdu." (Tirmizi 3742)
Kadir gecesi ne zaman? İşte Kadir gecesinden yapılacaklar!
1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
'Herkim imanla ve ecrini Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları mağfiret olunur. Herkim de imanla ve ecrini Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları mağfiret olunur' buyurdu."
Buhari 1868, Müslim 760/175, Ebu Davud 1372, Nesei 2201, Begavi 1707, Albânî Sahihu'l-Cami 6441
2) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
'Sizler Kadir gecesini Ramazanın son on günündeki tek gecelerde arayınız' buyurdu."
Buhari 1870, Müslim 1169/219, Tirmizi 797, Ahmed 24346, Albânî Sahihu'l-Cami 2922
3) Ubâde bin Samit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kadir gecesini bize haber vermek için mescide çıkmıştı. Müslümanlardan iki adam kavga ettiler. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
'Kadir gecesini size haber vermek için çıkmıştım, falan ve falan birbiriyle kavga ettiler (onun malumatı benden) kaldırıldı. Böyle olması sizin için belki daha hayırlıdır. Sizler onu (yirmiden sonraki) dokuzuncu, yedinci, beşinci gecelerde arayınız' buyurdu."
Buhari 1874, Darimi 2/2728, İbni Ebi Şeybe 2/487/3, İbni Huzeyme 2198, Beyhaki 4/311, Begavi 1821, Tayalisi 576, Malik 1/320/13
4) Zerrubnu Hubeyş (Rahmetullahi Aleyh) dedi ki:
“Ubeyy bin Ka'b (Radiyallahu Anh)'a kardeşin Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anhuma):
−Seneyi ihya eden kimse kadir gecesine isabet eder diyor dedim.
Ubeyy (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
−Allah ona rahmet etsin, insanların ona güvenip dayanmamasını istemiştir. Oysa o, kadir gecesinin Ramazanda, Ramazanın son on gününde ve yirmi yedinci gecede olduğunu elbette bilir. Sonra istisna etmeksizin yemin etti ve:
−Kadir gecesi yirmi yedinci gecedir dedi.
Ben:
−Ya Ebe'l-Münzir, hangi şeye dayanarak böyle söylüyorsun dedim.
Ubeyy (Radiyallahu Anh):
−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in haber verdiği alamet veya ayetle, güneş o gecenin sabahında şuasız olarak doğar dedi."
Müslim 1169/220, Humeydi 375, Ebu Davud 1378, Tirmizi 793, İbni Hibban 3689, İbni Huzeyme 2191-2193, Beyhaki 4/312, Begavi 1828, Abdurrezzak 7700