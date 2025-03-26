Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler, İslam dünyasında büyük bir önem taşımaktadır. Bu mübarek gece, "gökyüzü kapılarının açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu kutsal bir zaman dilimi" olarak kabul edilir. eki Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler neler, hangi dualar okunur, kılınacak namazlar neler? İşte Kadir Gecesi ibadetleri ile ilgili detaylar
Kadir Gecesi, müminler için büyük bir fırsat olup, bu mübarek geceyi en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler tarafından dikkatle araştırılmaktadır. Bin aydan daha değerli kabul edilen bu gecede yapılacak ibadetler ve okunacak dualar sayesinde, 26 Mart Çarşamba gecesini manevi anlamda en verimli şekilde geçirmeyi arzulayanlar, dini kaynaklardan edindikleri bilgilerle geceyi en yüksek düzeyde idrak etmeyi hedeflemektedir. Peki, Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılır?
KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.
- Kur’ân-ı Kerîm okumak
- Tevbe istiğfar etmek
- Salat u selam getirmek
- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
- Allah’ı çokça zikretmek
- Sadaka vermek
Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:
Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı. Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî. Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı. İlmihalden birkaç sayfa okumalı. Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli. Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli. Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.
KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )
Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,
Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.
Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!
Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!
Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!
Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!
Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!
Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!
Cümlemize vicdan genişliği lutfet Kalplerimize inşirah bahşet Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!
Ey yüceler yücesi olan Allahım Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver
Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle.. Kalplerimizi birbirene ısındır ve Bizleri birbirimize sevdir
Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi Bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!
KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Kadir namazının kılınışı da şöyledir; İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.
KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT?
Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.
1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi
2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi
3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi
4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi
2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu.
Buna göre; Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olan 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.