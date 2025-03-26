Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen mübarek bir gecedir. Bu özel gecede tövbe duası okuyarak günahlardan arınabilir, af ve istiğfar duası ile Allah'tan bağışlanma dileyebilirsiniz. Kadir Gecesi'nde yapılacak dualar arasında bolca zikir, istiğfar ve samimi bir tövbe yer almalıdır. “Allah'ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de afet” duası en faziletli dualardan biridir. Bu mübarek gecede ibadet ederek manevi huzura kavuşabilir ve dualarınızın kabul edilmesi için içtenlikle niyazda bulunabilirsiniz. İşte Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Kadir Gecesi'nde yaptığı tevbe, af ve istiğfar duası.
Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen ve Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek bir gecedir. Bu gece, bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilir ve duaların, tövbelerin ve istiğfarların kabul edildiği özel bir zaman dilimidir. Kadir Gecesi'nde okunacak tövbe duası ve af, mağfiret dileme duaları, Müslümanlar için büyük önem taşır. Bu mübarek gecede, geçmiş günahlar için tövbe etmek, Allah'tan af ve mağfiret dilemek, hem dünyevi hem de ahiret hayatı için hayırlı dileklerde bulunmak faziletlidir. Kadir Gecesi'nde yapılabilecek ibadetler arasında Kur'an okumak, namaz kılmak, zikir çekmek ve dua etmek yer alır. İşte Peygamber Efendimiz'in Kadir Gecesi'nde okuduğu dua.
Kadir Gecesi’nde okunacak tevbe, af ve istiğfar duası
“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)
Aişe (r.anha), Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e: “Ey Allah’ın Resûlü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz (s.a.v.) de:
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
Okunuşu: “Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa’fü anni.”
Kadir Gecesi duasının anlamı: “”Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!” diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)
Kur’an’da Kadir Gecesi nasıl anlatılır?
“Biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik.
Sen Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin?
Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.
O gecede melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her türlü iş için yeryüzüne iner de iner.
Bütünüyle esenliktir o gece, tâ şafak atıncaya kadar.” (KADİR SURESİ)