Aişe (r.anha), Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e: “Ey Allah’ın Resûlü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz (s.a.v.) de:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Okunuşu: “ Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa’fü anni .”

Kadir Gecesi duasının anlamı: “”Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!” diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)