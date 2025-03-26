Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
Kadir Gecesi’nde yapılacak tevbe, af ve istiğfar duası

Kadir Gecesi’nde yapılacak tevbe, af ve istiğfar duası

14:4126/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Kadir Gecesi duası, tevbe ve istiğfar duası</p>
Kadir Gecesi duası, tevbe ve istiğfar duası

Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen mübarek bir gecedir. Bu özel gecede tövbe duası okuyarak günahlardan arınabilir, af ve istiğfar duası ile Allah'tan bağışlanma dileyebilirsiniz. Kadir Gecesi'nde yapılacak dualar arasında bolca zikir, istiğfar ve samimi bir tövbe yer almalıdır. “Allah'ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de afet” duası en faziletli dualardan biridir. Bu mübarek gecede ibadet ederek manevi huzura kavuşabilir ve dualarınızın kabul edilmesi için içtenlikle niyazda bulunabilirsiniz. İşte Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Kadir Gecesi'nde yaptığı tevbe, af ve istiğfar duası.

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen ve Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek bir gecedir. Bu gece, bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilir ve duaların, tövbelerin ve istiğfarların kabul edildiği özel bir zaman dilimidir. Kadir Gecesi'nde okunacak tövbe duası ve af, mağfiret dileme duaları, Müslümanlar için büyük önem taşır. Bu mübarek gecede, geçmiş günahlar için tövbe etmek, Allah'tan af ve mağfiret dilemek, hem dünyevi hem de ahiret hayatı için hayırlı dileklerde bulunmak faziletlidir. Kadir Gecesi'nde yapılabilecek ibadetler arasında Kur'an okumak, namaz kılmak, zikir çekmek ve dua etmek yer alır. İşte Peygamber Efendimiz'in Kadir Gecesi'nde okuduğu dua.

Kadir Gecesi’nde okunacak tevbe, af ve istiğfar duası

“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Aişe (r.anha), Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e: “Ey Allah’ın Resûlü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz (s.a.v.) de:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Okunuşu: “Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa’fü anni.”

Kadir Gecesi duasının anlamı: “”Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!” diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

Kur’an’da Kadir Gecesi nasıl anlatılır?

“Biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik.

Sen Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin?

Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.

O gecede melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her türlü iş için yeryüzüne iner de iner.

Bütünüyle esenliktir o gece, tâ şafak atıncaya kadar.” (KADİR SURESİ)

#Kadir Gecesi
#Kadir Gecesi duası
#tövbe duası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ekrem İmamoğlu’nun yerine kim geçti? İşte yeni İBB Başkanvekili...