Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar alanlar için konutların yapımı devam ediyor. Bu kapsamda depremin hemen ardından merkez Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde Baykar tarafından inşa edilen 303 kalıcı konut, kura çekiminin ardından hak sahiplerine teslim edildi.