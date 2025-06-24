Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu Çerçeve Protokolü bu hafta TÜHİS aracılığıyla ikinci teklifimizi vereceğiz" dedi. Hükümet, kamu işçilerinin ücretlerine birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam teklifi yapmış, ancak bu teklif kabul görmemişti. Peki kamu işçi zammı ne kadar olacak? Hükümetin işçiye ikinci zam teklifi ne kadar olacak?
Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, zam oranı belirleniyor. Peki, Kamu Toplu İş Sözleşmesi zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? 600 bin kamu işçisi zammı ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
Kamu işçi zammında ikinci teklifi ne zaman verilecek?
Kamu işçisinin zam teklifinde son dönemece girildi. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten 'ikinci teklif çağrıları gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklama geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri çerçevesinde ikinci tekliflerini bu hafta işçi tarafına ileteceklerini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun (Kamu-Sen) 33'üncü yıl dönümü programına katıldı. Buradaki programın ardından Işıkhan, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.
Hükümetin ilk teklifi ne olmuştu?
Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 olmuştu.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, “Bugünkü teklif hayal kırıklığına uğrattı.
Bizim bu teklifi kabullenmemiz mümkün değil. Verilen teklif maalesef o kadar kabul etmeyeceğimiz bir teklif ki şu anda size açıklamam gerekirse birinci yılın birinci altı ay teklifleri yüzde 16, ikinci altı ay birinci yılın ikinci altı ayında yüzde 8, ikinci yılın birinci altı ayında yüzde 7 ve ikinci altı ayında yüzde 5” diye konuşmuştu.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ise taban ücrete ilgili bir teklif sunulmadığını belirterek, “Aslında en önemli kalemlerden bir tanesi taban ücret bizim için çok önemli. Biz orada bin 800 lira bir taban ücret istemiştik. Ancak onun ilgili herhangi bir teklifte bulunmadılar ki bizim için bu kırmızı çizgidir” demişti.
Kamu işçi zammı ne kadar olacak, İşçi tarafı ne istiyor?
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladıkları taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve bunun üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi talep edilmişti.
Kamu Toplu İş Sözleşmesi zammı memur ve emekliyi etkiliyor mu?
Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, diğer tüm sözleşmeleri de yakından ilgilendirmesi bakımında önem taşıyor.
Bu sözleşmelerin başında ise yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri geliyor.
Söz konusu Protokol, memurların toplu sözleşmesi gibi 160 binden fazla işçiyi kapsayan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerini de ilgilendiriyor.