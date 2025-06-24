HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ise taban ücrete ilgili bir teklif sunulmadığını belirterek, “Aslında en önemli kalemlerden bir tanesi taban ücret bizim için çok önemli. Biz orada bin 800 lira bir taban ücret istemiştik. Ancak onun ilgili herhangi bir teklifte bulunmadılar ki bizim için bu kırmızı çizgidir” demişti.