"Kastamonu, Tokat ve Bolu'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler, "26 Kasım'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Trakya’dan yurda giren soğuk hava dalgası, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde etkisini artırarak sürdürüyor. Birçok ilde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği valiliklerden yapılan açıklamalarla duyuruluyor. Valilikler, olumsuz hava koşullarının ulaşım ve güvenliği tehlikeye atabileceği bölgelerde tatil kararlarını duyurmaya devam ediyor.

1 /7 Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, 26 Kasım Salı günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunu gündeme taşıdı. Özellikle hafta sonu başlayan ve yeni haftada etkisini artıran soğuk hava, birçok bölgede ulaşımı zorlaştırırken, öğrenciler ve veliler valiliklerden gelen tatil kararlarını yakından takip ediyor.

2 /7 26 KASIM SALI (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ? 26 Kasım Salı (Yarın) tatil olan il ve ilçeler açıklanmaya başladı. Erzincan, Sivas, Bayburt il genelinde 26 Kasım Salı günü 1 gün eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı. Ayrıca Kastamonu'da taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Bolu'da kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün daha ara verilmesi kararlaştırıldı.

3 /7 KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER Erzincan’da olumsuz hava şartları nedeniyle 26 Kasım Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

4 /7 Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürecek yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.Şimşek, paylaşımında "Kar yağışının keyfini çıkarmaya devam." ifadesini kullandı.

5 /7 Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün eğitime ara verilen ilçede kar ve buzlanma ihtimalinin sürdüğü belirtildi.

6 /7 26 KASIM KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.