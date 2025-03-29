Ramazan Bayramı yaklaşırken Kayseri'de yaşayan vatandaşlar, bayram sabahı camilere giderek bu manevi atmosferi paylaşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Bayram namazı, Müslümanlar için birlik ve beraberlik duygusunun en yoğun yaşandığı anlardan biri olarak öne çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için Kayseri bayram namazı saatini resmi olarak açıkladı. Peki, 30 Mart Pazar günü Kayseri bayram namazı saat kaçta kılınacak?

1 /6 30 Mart 2025 Pazar günü sabah saatlerinde Ramazan Bayram namazı kılınacak. Bayram namazı, Şevval ayının ilk günü olan bayramın birinci günü sabahında eda edilir. Güneşin doğmasından yaklaşık 40 dakika sonra cemaatle birlikte kılınır. Peki Kayseri'de bayram namazı saat kaçta kılınacak, bayram namazında hangi dualar okunur?

2 /6 KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025

2025 yılı Ramazan Bayramı'nda Kayseri bayram namazı saati 06.56 olarak açıklandı. Kayseri'de yaşayan vatandaşlar için Kayseri bayram namazı saati 06.56 oldu.

3 /6 KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ

Kayseri'de bayram namazı saat 06.56 'da kılınacak. Kayseri namaz vakitleri aşağıdaki gibidir;

4 /6 BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir. Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama şeklinde niyet edilir.







5 /6 KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ