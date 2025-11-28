Kira artış oranı 2026 Aralık için geri sayım başladı: Ev ve iş yeri kiralarına ne kadar zam gelecek? Gözler TÜİK’te

Aralık 2025 kira artış oranı için milyonlarca kiracı ve ev sahibi TÜİK’e kilitlendi. TEFE–ÜFE ve TÜFE 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanacak zam oranı, 3 Aralık’ta açıklanacak Kasım enflasyonuyla kesinleşecek. Ekonomistlerin beklentileri yeni kira zammında sürprize işaret ederken, geçen ay kira artışı %37,15 seviyesinde hesaplanmıştı. Peki Aralık ayında kira zammı ne kadar olacak? Konut ve iş yeri sahiplerini nasıl bir artış bekliyor? İşte merak edilen tüm hesaplamalar, beklentiler ve 2026 Aralık kira zammının detayları…
Türkiye’de milyonlarca kiracı ile iş yeri ve konut sahipleri, Aralık 2025 kira artış oranının açıklanması için TÜİK’e odaklandı. Kira zamları, her ay yayımlanan TÜFE ve ÜFE verilerine göre belirlenirken; 2026 Aralık döneminin artış oranı da Kasım enflasyonuyla kesinleşecek. Ekonomistler, AA Finans’ın beklenti anketinde Kasım ayı enflasyonu için %1,31’lik aylık artış tahmin ederken; geçtiğimiz ay açıklanan %2,55 aylık ve %32,87 yıllık enflasyon, bu ayki zam oranı için referans oluşturuyor.
Aralık 2025 kira zammı ne zaman açıklanacak?
TÜİK, Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Açıklama ile birlikte Aralık ayı konut ve iş yeri kira artış oranı da otomatik olarak belli olacak.
Kasım 2025 kira artış oranı kaç oldu?
TÜİK’in son yayımladığı veriler şu şekildeydi:
Aylık TÜFE: %2,55
Yıllık TÜFE: %32,87
Bu verilere göre kira artış hesaplamasına esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması %37,15 olarak gerçekleşti. Böylece Kasım ayında kira sözleşmesi yenilenen ev ve iş yeri sahipleri, kiralarına %37,15 oranında zam uyguladı. Bir önceki ay bu oran %38,36 seviyesindeydi.
Kira artış oranı nasıl hesaplanır? - Örnek hesaplama
Kira sözleşmesinde özel bir madde yoksa artış oranı doğrudan TÜFE 12 aylık ortalaması üzerinden belirleniyor.
Örnek Hesaplama:
Mevcut kira: 10.000 TL
Zam oranı: %37,15
Zam tutarı: 10.000 × 0,3715 = 3.715 TL
Yeni kira: 10.000 + 3.715 = 13.715 TL
Bu yöntem hem konut hem iş yerleri için standart olarak uygulanıyor.
%25 kira zam sınırı devam ediyor mu?
Kentsel kira artışlarında bir dönem uygulanan %25 zam sınırı, 2025 yılı itibarıyla tamamen sona erdi. Yeni dönemde kira artışlarında TÜFE ortalaması tek kriter olarak kullanılıyor.
Aralık kira zammı 3 Aralık’ta netleşecek
Kasım ayı enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte Aralık 2025 kira artış oranı kesinleşecek. Kiracılar ve ev sahipleri, yeni yıl öncesi ödeme planlarını TÜFE verilerine göre güncelleyecek.