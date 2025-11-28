Kira artış oranı 2026 Aralık için geri sayım başladı: Ev ve iş yeri kiralarına ne kadar zam gelecek? Gözler TÜİK’te

Türkiye’de milyonlarca kiracı ile iş yeri ve konut sahipleri, Aralık 2025 kira artış oranının açıklanması için TÜİK’e odaklandı. Kira zamları, her ay yayımlanan TÜFE ve ÜFE verilerine göre belirlenirken; 2026 Aralık döneminin artış oranı da Kasım enflasyonuyla kesinleşecek. Ekonomistler, AA Finans’ın beklenti anketinde Kasım ayı enflasyonu için %1,31’lik aylık artış tahmin ederken; geçtiğimiz ay açıklanan %2,55 aylık ve %32,87 yıllık enflasyon, bu ayki zam oranı için referans oluşturuyor.