KISMİ AF SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Genel af, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye çıkacak mı? 10. Yargı Paketi

Adalet Bakanlığı’nın hazırlıklarını sürdürdüğü 10. Yargı Paketi, infaz sisteminde köklü değişiklikleri beraberinde getirecek. Özellikle mükerrer suçlar ve iyi hal uygulamalarına dair düzenlemelerle dikkat çeken paket, cezaevlerindeki binlerce hükümlü için umut ışığı oldu. Bakan Yılmaz Tunç’un son açıklamaları, yaklaşık 20 bin hükümlünün şartlı tahliye kapsamına girebileceğine işaret ederken, gözler taslak çalışmanın tamamlanarak Meclis gündemine taşınacağı tarihe çevrildi.
Ceza adalet sisteminde önemli dönüşümler getirmesi beklenen 10. Yargı Paketi’ne yönelik beklentiler her geçen gün artıyor. Genel ya da kısmi af tartışmaları kamuoyunda geniş yer bulurken, taslak çalışmalarda infaz süreleri, denetimli serbestlik ve iyi hal uygulamalarında köklü değişiklikler öne çıkıyor. Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü hazırlıkların tamamlanmasının ardından teklifin kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor.
YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİNDE SON DURUM
10. yargı paketinin önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde yer alması bekleniyor. Geniş kapsamlı yeni yargı paketi hakkında Bakan Yılmaz Tunç 11 Nisan günü, çok kısa süre içerisinde yeni yargı paketinin Meclis gündeminde yer alacağını ayrıca hukuk ve idari yargılama süreçlerini hızlandıracak ikinci bir paketin de yaz döneminde Meclis'e sunulacağını belirtti.
Yeni yargı paketleri ile süreçleri hızlandırmak ve adli teşkilatların kurumsal kapasitesini artırmak amaçlanıyor. 10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti. Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.
Yanı sıra 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.
GENEL AF, KISMİ AF ÇIKACAK MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında genel af ve kısmi af konularıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. "Genel af ve kısmi çıkacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Tunç şunları söyledi;
"Kişiye yönelik bir düzenleme, bir iyileştirme söz konusu değil. Mevzuatımızda sürekli birtakım iyileştirmeler yapıyoruz. Mesela 'Hasta hükümlüler cezaevinde ölmesin' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil. Af gündemde yok."
KOVİD TAHLİYESİ DÜZENLEMESİ
Kovid tahliyesiyle ilgili bir af düzenlemesinin olup olmayacağıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Tunç şunları söyledi:
"'Kovid izniyle ilgili bir çalışma olabilir’ dedik. 'Af mı geliyor' şeklinde birtakım yorumlara neden oldu. 2020'de Kovid izninden yararlanıp açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Bu süre 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı.
31 Temmuz 2023 tarihinden daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir."