KISMİ AF SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Genel af, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye çıkacak mı? 10. Yargı Paketi

KOVİD TAHLİYESİ DÜZENLEMESİ

Kovid tahliyesiyle ilgili bir af düzenlemesinin olup olmayacağıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Tunç şunları söyledi:

"'Kovid izniyle ilgili bir çalışma olabilir’ dedik. 'Af mı geliyor' şeklinde birtakım yorumlara neden oldu. 2020'de Kovid izninden yararlanıp açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Bu süre 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı.