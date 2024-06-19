Konut fiyatları, Türkiye'de son yıllarda en çok merak edilen ve tartışılan konulardan biri. Özellikle 2020 yılından itibaren fahiş artışlar gösteren konut fiyatları, birçok kişinin ev sahibi olma hayalini zora soktu. Uzmanlar, konut üretimine ve kentsel dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan gayrimenkul yatırım fonunun konut fiyatlarındaki yükselişin önüne geçeceğini söylüyor. Peki, konut fiyatları düşecek mi? 2024 yılı için güncel değerlendirmeler neler?

1 / 10 Uzmanlar, gayrimenkul yatırım fonunun (GYF) ABD, Avrupa, Asya Pasifik ve Afrika ülkelerinde uygulandığını belirterek, GYF'lerin konut arzını artıracağının dolayısıyla konut fiyatlarının aşağı yönlü hareket edeceğinin düşünüldüğünü söyledi. Peki Konut fiyatları düşer mi? Konut fiyatında son durum ne? Gayrimenkul yatırım fonu fiyatları nasıl etkileyecek? İşte detaylar.



2 / 10 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanlığı görevini de yürüten Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, gayrimenkul yatırım fonlarıyla (GYF) nitelikli yatırımcı tasarruflarının bir araya getirildiğini ve yatırımların gayrimenkullere yönlendirildiğini belirtti.

3 / 10 Son yıllarda konut sahipliği oranının giderek azaldığının altını çizen Tanrıvermiş, "Bunun çözümünde kullanılacak en önemli enstrümansa menkul kıymetleştirmedir. Bu sayede halk, gayrimenkule kolay şekilde ulaşabilir." dedi.

4 / 10 Tanrıvermiş, GYF'lere yönelik yatırımların yerli ya da yabancı tasarruf sahiplerince yapılabildiğini ve alınan katılım belgeleriyle yatırımcıların getirilerden payları oranında faydalanabildiklerini dile getirdi.

5 / 10 Gayrimenkul yatırım fonu konut fiyatlarını düşürür mü? GYF'lerin profesyonel yönetim organlarınca işletildiğine işaret eden Tanrıvermiş, 2024 itibarıyla Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ihraç belgesi onaylanan 165 GYF bulunduğunu, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) verilerine göre GYF büyüklüğünün 2024'ün ilk çeyreğinde 75,8 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

6 / 10 Gayrimenkul yatırım fonu konut fiyatlarına etkisi ne olur? Tanrıvermiş, GYF'ye ilişkin yürürlükteki tebliğe de değinerek yapılması planlanan yeni düzenlemeyle ilgili şu değerlendirmede bulundu: "GYF'ler, gayrimenkul projelerine yatırım yapamaz, gayrimenkullerin inşaat işleriyle uğraşamaz.

7 / 10 Ancak TOKİ, İller Bankası, belediyeler ve bunların bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ve imtiyazlı şirketler tarafından gerçekleştirilmiş inşaat ruhsatı alınmış projeler inşaatın tamamlanma oranı önemli olmadan fon portföyüne alınabiliyor."

8 / 10 Söz konusu düzenlemeye istinaden proje GYF'lerin kurulmasının gündeme geldiğini dile getiren Tanrıvermiş, şunları kaydetti: "Yeni düzenleme ile GYF'ler kendilerinin veya başkalarının geliştirdiği projelere işin başında veya halk tabiriyle 'topraktan' yatırım yapabilecek.

9 / 10 Bu da konut arzının artması ve fiyatların üzerindeki yukarı yönlü piyasa baskısının azalması anlamında önemli bir karar olacak. Özellikle konut erişilebilirliğinin tüm dünyada zorlaştığı günümüzde farklı finansal araçların geliştirilmesi son derece önemlidir. Ayrıca geliştirilecek yeni GYF'nin Türkiye'de kentsel dönüşümün finansmanına katkı sağlaması bekleniyor."