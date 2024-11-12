KPSS ebe atama puanları, KPSS ebelik dağıtım puanı hakkında bilgi almak isteyen adaylar, her yıl yayınlanan ÖSYM tercih kılavuzunu inceleyebilir. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu olan ebeler için KPSS taban puanları; atama dönemi, kadro sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ebelik yerleştirme puanları, genellikle 60-90 aralığında olup, özellikle merkezi atamalarda bu puanlar tamamlanmaktadır. İşte kamu personel alımları güncel KPSS ebe atama ve yerleştirme puanları.