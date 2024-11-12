KPSS ebe atama puanları, ebelik bölümü mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için geçmeleri gereken önemli bir eşiktir. KPSS ebelik yerleştirme puanı olarak da adlandırılan bu puan, adayların sınavdaki başarılarına ve yerleştirme kılavuzunda belirtilen kontenjanlara göre belirlenir. İşte ebe ortaöğretim ön lisans lisans KPSS taban puanları.
KPSS ebe atama puanları, KPSS ebelik dağıtım puanı hakkında bilgi almak isteyen adaylar, her yıl yayınlanan ÖSYM tercih kılavuzunu inceleyebilir. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu olan ebeler için KPSS taban puanları; atama dönemi, kadro sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ebelik yerleştirme puanları, genellikle 60-90 aralığında olup, özellikle merkezi atamalarda bu puanlar tamamlanmaktadır. İşte kamu personel alımları güncel KPSS ebe atama ve yerleştirme puanları.
Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Ebe KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.