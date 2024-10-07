KPSS lisans memur atama puanları, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için büyük önem taşımaktadır. ÖSYM tarafından yapılan KPSS lisans sınavı sonrası açıklanan puanlar, adayların memur olarak atanabilmesi için belirleyici rol oynar. KPSS lisans memurluk taban puanları listesi, her yıl adayların tercih dönemlerinde en çok araştırdığı konular arasında yer alır. Farklı meslek gruplarına göre değişiklik gösteren bu puanlar, adayların tercihlerine yön verir ve memur olma yolunda önemli bir adımı oluşturur. İşte P1, P2, ve P3 puanıyla alım yapan kurumların listesi…
KPSS lisans memur atama sürecinde adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan taban puanlar, ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar ve yayınlanan listelerle netleşmektedir. Bu listelerde, farklı meslek grupları için belirlenen taban puanlar yer almaktadır. Adaylar, kendi puanlarını bu listelerle karşılaştırarak hangi kadrolara yerleşme şanslarının daha yüksek olduğunu görebilirler. KPSS lisans taban puanları, adayların tercih yaparken dikkat etmeleri gereken önemli bir kriterdir. Peki KPSS lisans memurluk taban puanları listesi açıklandı mı? KPSS lisans ÖSYM atama puanları ve meslek grupları.
KPSS lisans sonuçları 23 Ağustos’ta sonuç.osym.gov.tr ekranı üzerinden erişime açıldı. KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise mezunu memur adayları, KPSS lisans memur atama taban puanlarını araştırma başladı. Peki KPSS lisans 61,63,65,66,70,75,80,82,85 puanla nereye girilir? İşte, P1, P2, ve P3 puanıyla alım yapan kurumların listesi.
KPSS lisans atama puanları, kadro ve şehir bazında farklılık göstermekte olup, geçtiğimiz süreçte ÖSYM tarafından erişime açılmıştır. Adaylar, tercih dönemlerinde bu puanlara göre hareket ederek memuriyet için başvurularını yapabilmektedir.
KPSS lisans puanlarına, kadro ve şehirlere göre detaylı olarak incelemek için aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM'nin yayımladığı atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.
KPSS P1 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
Müfettiş Yardımcısı
Uzman Yardımcısı
Denetmen Yardımcısı
Bakanlıkların mühendislik kadroları
BİST Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
KPSS P2 NEDİR?
KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır. P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani ön lisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz. P2 puan türü, kamu kurumlarında çeşitli uzmanlık gerektiren pozisyonlar için geçerlidir. İİBF, hukuk, mühendislik ve benzeri bölümlerden mezun olan adaylar, P2 puan türünü kullanarak şu mesleklerde çalışabilirler:
KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
İdari Hakimlik
Uzman Yardımcısı
Müfettiş Yardımcısı
KPSS P3 NEDİR?
KPSS P3 puan türü, en yaygın kullanılan puan türüdür ve Genel Yetenek ile Genel Kültür testlerine dayalı olarak hesaplanır. P3 puanı, lisans mezunlarının büyük bir kısmının tercih ettiği ve kamu kurumlarındaki çeşitli memur pozisyonları için gerekli olan puandır.
KPSS B GRUBU KADRO NEDİR?
Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.
a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM’ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine başvuru tarihi itibarıyla sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.
Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE İLGİLİ ALIM YAPAN KURUMLAR
B Grubuna; memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, psikolog, sosyolog, mimar, ebe gibi kadrolar örnek verilebilir.
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makine Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı