1999-2008 yılları arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayan, ancak EYT kapsamına girmeyen milyonlarca kişi, kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili beklenti içinde. SGK Başuzmanı İsa Karakaş “Biraz daha sabırlı olmamız lazım” diyerek 2027’yı işaret etti.
Kademeli emeklilik son dakika haberleri Aralık ayının gündeminde yer alıyor. 1999-2008 yılları arasında sigortalı olanların merakla beklediği düzenlemeye ilişkin dikkat çekici bir açıklama SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan geldi. “Benim öngörüm kademeli emeklilikte biraz daha sabırlı olmamız lazım” diyerek sözlerine devam eden SGK Başuzmanı merak edilen tarihe ilişkin, “Bu iş 2027 gibi çözülecek. İşte kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri.
Kademeli emeklilik isteyen vatandaşlar, yaş koşullarının sigorta başlangıç tarihine göre yeniden düzenlenmesini ve mevcut 58-60 yaş sınırının esnetilmesini talep ediyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişliler, emeklilik şartlarının kendileri için daha hakkaniyetli hale getirilmesi gerektiğini savunarak tepkilerini dile getiriyorlar.
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
AK Parti Genel Merkezi’nde önceki gün milletvekilleriyle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önemli değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." dedi.
KADEMELİ EMEKLİLİK OLACAK MI?
Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber TV'de değerlendirmelerde bulundu. Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtına yönelik şunları söyledi:
Eninde sonunda mutlaka yapılacak. Çünkü sosyal güvenlik bir zincirdir. Şimdi orada EYT ile birlikte halka öyle bir koptu ki 17 yıl 24 yıl kabul edilebilecek bir durum değil. Adil değil. Eninde sonunda bunun yumuşatılması gerekiyor ki insanların sisteme inancı olması gerekiyor. Yani ben erken emekliyi teşvik eden bir uzman değilim. Ama bunun yapılması gerekiyor. Emeklilikte kademe ile ilgili düzenlemenin eninde sonunda olacağına inanıyorum. Benim beklentim 2027 gibi bununla ilgili mutlaka bir düzenleme olacağı yönünde."
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Tabi bakanlığımızın bu konuda çalışmaları vardır. Ama şu anda bir yasal düzenleme açısından elimizde böyle bir metin yok. Bunu ilerleyen zaman dilimi içerisinde daha geniş çerçevede çalışmak lazım."
Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Dünyada 3-4 çalışana karşılık bir emeklinin, Türkiye'de ise 2 çalışana karşı bir emekli var.
Avrupa'nın çok gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li, 50'li yaşlarda bir emekliye rastlayamazsınız. Oradaki emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir." açıklamasında bulundu.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir. Kademeli emeklilik hakkında tam detaylar, resmi çalışmaların hayata geçmesiyle belirlenir.
1999-2008 yılı emeklilik tablosu
08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arası sigortası başlayan kadınların emeklilik yaş tablosu
08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olarak işe başlayan kadınlar iki yöntemle emekli olmaya hak kazanırlar. Normal emeklilik şartlarına göre kadınların emekli olabilmesi için 58 yaşını tamamlaması gerekir. Ayrıca yaş şartıyla birlikte 7000 prim gün sayısı şartı bulunur. Kadınlarda erken emeklilik şartları kapsamında normal emeklilik şartları dışında bulunan kadınlar bazı şartları sağlarsa 4500 gün ile emekliliğe hak kazanabilirler. 58 yaş şartını tamamlayan kadınlar 20 yıldır sigortalılıkları var ve 4500 prim gününü doldurduysa o zaman kısmi emekli olmaya hak kazanırlar.
2008 sonrası emeklilik tablosu
01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olan kadınların emeklilik yaş tablosu
01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan çalışan kadın için 59 yaş
01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan çalışan kadın için 60 yaş
01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan çalışan kadın için 61 yaş
01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan çalışan kadın için 62 yaş
01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan çalışan kadın için 63 yaş
01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan çalışan kadın için 64 yaş
01.2048 tarihinden itibaren ise 65 yaş.
Kadınların SGK’dan 5400 gün ile emeklilik şartları
İlk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortası başlayan kadınlar 4a sigorta hizmet kolu kapsamında kısmi olarak emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanmaktadır. Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları yada tamamlayacakları zamana göre tespit edilir. Bu doğrultuda;
12.2005 tarihine kadar 5400 prim gününü tamamlayan kadınlar 61 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar. Diğer kadınlar ise;
01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 prim gününü tamamlayan kadınlar 62’de,
01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 5400 prim gününü tamamlayan kadın 63’te,
01.2040 ila 31.12. 2039 tarihleri arasında 5400 prim gününü tamamlayan kadın 64’te,
01.2042 tarihinden itibaren ise 65 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.