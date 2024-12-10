SSK başlangıç tarihi 1996-2011-2016 olanlara gün doğdu: 1800 günle erken emeklilik

Emekli olmayı hedefleyen birçok sigortalı çalışan, emeklilik hakkına ulaşabilmek için belirli prim günlerini ve hizmet sürelerini tamamlamak zorunda. Emeklilik için gereken yıl ve prim şartları, her çalışan için farklılık gösterebiliyor. Çalışma hayatı boyunca biriken primler ve geçirilen süre, emeklilik hakkını kazanma noktasında önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle sigortalı çalışanlar, emeklilik için gerekli şartları yerine getirerek, çalışma hayatlarının sonlanmasının ardından emekli maaşı alabilmek için adım atıyorlar. Peki, emeklilik hakkını kazanmak için hangi şartların sağlanması gerekiyor? İşte detaylar…