SSK başlangıç tarihi 1996-2011-2016 olanlara gün doğdu: 1800 günle erken emeklilik

Emeklilik sistemiyle ilgili yapılan son düzenlemeler, sigortalı çalışanların erken emeklilik hakkını elde etmeleri için önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle 1995, 2010 ve 2015 yıllarında SSK'ya prim ödemeye başlayanlar için erken emeklilik şartları büyük merak konusu oldu. Bu düzenlemeler, binlerce çalışanın hayalini kurduğu erken emeklilik için yeni bir umut ışığı oluyor. Peki, SSK başlangıç tarihi 1995, 2010 ve 2015 olanları kapsayan durumlar neler? İşte detaylar…
Emekli olmayı hedefleyen birçok sigortalı çalışan, emeklilik hakkına ulaşabilmek için belirli prim günlerini ve hizmet sürelerini tamamlamak zorunda. Emeklilik için gereken yıl ve prim şartları, her çalışan için farklılık gösterebiliyor. Çalışma hayatı boyunca biriken primler ve geçirilen süre, emeklilik hakkını kazanma noktasında önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle sigortalı çalışanlar, emeklilik için gerekli şartları yerine getirerek, çalışma hayatlarının sonlanmasının ardından emekli maaşı alabilmek için adım atıyorlar. Peki, emeklilik hakkını kazanmak için hangi şartların sağlanması gerekiyor? İşte detaylar…
Erken emeklilik hayali kuranlar için de bazı formüller ve hesaplamalar zaman zaman gündeme geliyor. Ayrıca prim ödeme süresi, sigortalılık süresi ve birtakım durumlar, erken emeklilik fırsatlarını belirleme aşamasında kritik rol oynuyor. Bu kapsamda SSK başlangıç tarihi 1995-2010-2015 olanlara adeta gün doğdu bile dedirtebilen bazı durumlar bulunuyor.
1800-2160-3600 gün primle emeklilik imkanı ortaya çıkartabilen durumlardan bazıları aşağıda yer alıyor.
ANNELER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK OLUŞTURAN DURUM
Kadın çalışanlara, 2160 gün (6 yıl) borçlanma imkanı sağlanıyor. Peki, neden?
3 çocuğa kadar olan borçlanma ile sigortalı çalışan anneler, prim ve yaş şartlarını doldurduklarında 6 yıl erken emeklilik hakkından faydalanabiliyorlar.
ERKEKLERDE ASKERLİK NEDENİ İLE YAŞ VE PRİM İMKANI
Askerlik süresi, sigortalı erkek çalışanlar için prim ve yaş fırsatı sağlıyor. Peki, nasıl?
Askerlik borçlanması sayesinde sigorta giriş tarihi geriye çekilebilir. Ayrıca bu noktada 1 yıl önce emeklilik imkanı oluşabilir.
KISMI EMEKLİLİK İMKANI
15 yıl ve 3600 günü tamamlayan sigortalı çalışanların, yaş şartını yerine getirdikten sonra kısmi emeklilik hakkından faydalanma imkanı bulunuyor.
Özellikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanlar için geçerli olan bu fırsat sayesinde, erken emeklilik hayali gerçeğe dönüşebilir.
YÜZDE 60 RAPOR İLE MALULEN EMEKLİ OLMAK
İş yapma gücünün en az yüzde 60'ını kaybeden bireyler, sağlık raporu aldıktan sonra ve bazı şartları yerine getirmelerinin ardından malulen emeklilik hakkı kazanabiliyorlar.
Bu noktada en az 1800 gün prim yeterli oluyor ve yaş şartına bakılmıyor. Bunun yanı sıra malulen emekli olan kişiler çalışamıyor.
ENGELLİ ÇALIŞANLARA ÖZEL ERKEN EMEKLİLİK HAKKI
Yüzde 40 ve üzeri engelli indirimi alan bireyler, yaş şartı aranmadan 15 yıl ve 3600 günden başlayarak erken emeklilik hakkından faydalanabiliyorlar.
Ayrıca engelli olması sebebi ile erken emekli olan bireyler yine çalışabiliyorlar.
AĞIR İŞLERDE ÇALIŞANLAR İÇİN YIPRANMA PAYI
Ağır işlerde çalışmayı sürdüren kişiler, yıpranma payı sayesinde sigortalılık sürelerine gün ekleyerek erken emekli olma imkanına sahip olabiliyorlar.
Eklenen prim süresinin yarısı kadar yaş şartından düşülüyor ve erken emeklilik kapıları ağır işlerde çalışan kişilere aralanıyor. Ancak bu noktada çalışılan işin, SGK tarafından açıklanan mesleklerde olması gerekiyor.
ENGELLİ ÇOCUĞU OLDUĞUNDAN DOLAYI ANNEYE TANINAN İMKAN
Engelli çocuğu olan anneler için erken emekli olma imkanı bulunuyor. Peki, nasıl?
Engelli çocuğu bulunan anneler için primlerinin dörtte biri, toplam primlerine ekleniyor. Bu ayrıcalık sayesinde söz konusu annelerin erken emeklilik imkanı oluşabiliyor.