Vivo cep telefonu modelleri, şık tasarımları ve yenilikçi teknolojileriyle dikkat çekiyor. En uygun Vivo telefon fiyatları ile performansı bir arada sunan markanın modelleri, yüksek çözünürlüklü kameralar, güçlü işlemciler ve uzun pil ömrü gibi özelliklerle donatılmıştır. Peki Vivo'nun en uygun fiyatlı akıllı telefonları hangileri? İşte en uygun Vivo telefon modelleri.
Vivo, yenilikçi teknolojileri ve şık tasarımlarıyla tanınan bir akıllı telefon markasıdır. Türkiye pazarında çeşitli modelleriyle kullanıcıların beğenisine sunulmaktadır. İşte Türkiye'de satışta olan bazı Vivo modelleri, temel özellikleri ve fiyat listesi.
Vivo Y16 özellikleri ve fiyatı
Ekran: 6.51 inç HD+ LCD
İşlemci: MediaTek Helio P35
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB / 128 GB
Kamera: 13 MP ana kamera, 5 MP ön kamera
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: Yaklaşık 5.900 TL
Vivo Y28 özellikleri ve fiyatı
Ekran: 6.51 inç HD+ LCD
İşlemci: MediaTek Helio G80
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ön kamera
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 9.400 TL
Vivo V40 Lite özellikleri ve fiyatı
Ekran: 6.44 inç FHD+ AMOLED
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G
RAM: 8 GB
Depolama: 256 GB
Kamera: 64 MP ana kamera, 44 MP ön kamera
Batarya: 4000 mAh
Fiyat: 15.999 TL
Vivo V29 Lite 5G özellikleri ve fiyatı
Ekran: 6.78 inç FHD+ AMOLED
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
RAM: 8 GB
Depolama: 256 GB
Kamera: 64 MP ana kamera, 16 MP ön kamera
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 11.999 TL
Vivo Y36 özellikleri ve fiyatı
Ekran: 6.64 inç FHD+ LCD
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamera: 50 MP ana kamera, 16 MP ön kamera
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 10.999 TL