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En uygun Vivo telefon modelleri ve fiyatları

En uygun Vivo telefon modelleri ve fiyatları

15:299/12/2024, Pazartesi
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Vivo cep telefonu modelleri, şık tasarımları ve yenilikçi teknolojileriyle dikkat çekiyor. En uygun Vivo telefon fiyatları ile performansı bir arada sunan markanın modelleri, yüksek çözünürlüklü kameralar, güçlü işlemciler ve uzun pil ömrü gibi özelliklerle donatılmıştır. Peki Vivo'nun en uygun fiyatlı akıllı telefonları hangileri? İşte en uygun Vivo telefon modelleri.

Vivo, yenilikçi teknolojileri ve şık tasarımlarıyla tanınan bir akıllı telefon markasıdır. Türkiye pazarında çeşitli modelleriyle kullanıcıların beğenisine sunulmaktadır. İşte Türkiye'de satışta olan bazı Vivo modelleri, temel özellikleri ve fiyat listesi.

Vivo Y16 özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.51 inç HD+ LCD

İşlemci: MediaTek Helio P35

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Kamera: 13 MP ana kamera, 5 MP ön kamera

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: Yaklaşık 5.900 TL

Vivo Y28 özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.51 inç HD+ LCD

İşlemci: MediaTek Helio G80

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ön kamera

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 9.400 TL

Vivo V40 Lite özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.44 inç FHD+ AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Kamera: 64 MP ana kamera, 44 MP ön kamera

Batarya: 4000 mAh

Fiyat: 15.999 TL

Vivo V29 Lite 5G özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.78 inç FHD+ AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Kamera: 64 MP ana kamera, 16 MP ön kamera

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 11.999 TL

Vivo Y36 özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.64 inç FHD+ LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Kamera: 50 MP ana kamera, 16 MP ön kamera

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 10.999 TL

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