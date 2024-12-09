Vivo cep telefonu modelleri, şık tasarımları ve yenilikçi teknolojileriyle dikkat çekiyor. En uygun Vivo telefon fiyatları ile performansı bir arada sunan markanın modelleri, yüksek çözünürlüklü kameralar, güçlü işlemciler ve uzun pil ömrü gibi özelliklerle donatılmıştır. Peki Vivo'nun en uygun fiyatlı akıllı telefonları hangileri? İşte en uygun Vivo telefon modelleri.

1 /7 Vivo, yenilikçi teknolojileri ve şık tasarımlarıyla tanınan bir akıllı telefon markasıdır. Türkiye pazarında çeşitli modelleriyle kullanıcıların beğenisine sunulmaktadır. İşte Türkiye'de satışta olan bazı Vivo modelleri, temel özellikleri ve fiyat listesi.

2 /7 Vivo Y16 özellikleri ve fiyatı Ekran: 6.51 inç HD+ LCD İşlemci: MediaTek Helio P35 RAM: 4 GB Depolama: 64 GB / 128 GB Kamera: 13 MP ana kamera, 5 MP ön kamera Batarya: 5000 mAh Fiyat: Yaklaşık 5.900 TL

3 /7 Vivo Y28 özellikleri ve fiyatı Ekran: 6.51 inç HD+ LCD İşlemci: MediaTek Helio G80 RAM: 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB Kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ön kamera Batarya: 5000 mAh Fiyat: 9.400 TL

4 /7 Vivo V40 Lite özellikleri ve fiyatı Ekran: 6.44 inç FHD+ AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G RAM: 8 GB Depolama: 256 GB Kamera: 64 MP ana kamera, 44 MP ön kamera Batarya: 4000 mAh Fiyat: 15.999 TL

5 /7 Vivo V29 Lite 5G özellikleri ve fiyatı Ekran: 6.78 inç FHD+ AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 RAM: 8 GB Depolama: 256 GB Kamera: 64 MP ana kamera, 16 MP ön kamera Batarya: 5000 mAh Fiyat: 11.999 TL

6 /7 Vivo Y36 özellikleri ve fiyatı Ekran: 6.64 inç FHD+ LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680 RAM: 8 GB