Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 30 ilçeye sahip İzmir'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, İzmir'in ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, İzmir ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

İzmir Posta Kodu

İzmir ilinin posta kodu 35000 olarak belirlenmiştir. İzmir'de bir adres arandığında bu posta kodu kullanılarak elektronik ortamlarda kolaylık sağlanabilir.

İzmir İlçelerinin Posta Kodları

İzmir'in her ilçesi farklı bir posta koduna sahiptir. İşte İzmir ilçelerinin posta kodları;

- Aliağa İlçesi: 35800

- Balçova İlçesi: 35330

- Bayındır İlçesi: 35840

- Bayraklı İlçesi: 35540

- Bergama İlçesi: 35715

- Beydağ İlçesi: 35790

- Bornova İlçesi: 35080

- Buca İlçesi: 35390

- Çeşme ilçesi: 35937

- Çiğli İlçesi: 35640

- Dikili İlçesi: 35985

- Foça İlçesi: 35683

- Gaziemir İlçesi: 35410

- Güzelbahçe İlçesi: 35310

- Karabağlar İlçesi: 35140

- Karaburun İlçesi: 35960

- Karşıyaka İlçesi: 35600

- Kemalpaşa İlçesi: 35737

- Kınık İlçesi: 35990

- Kiraz ilçesi: 35890

- Konak ilçesi: 35220

- Menderes İlçesi: 35479

- Menemen İlçesi: 35667

- Narlıdere İlçesi: 35320

- Ödemiş İlçesi: 35753

- Seferihisar İlçesi: 35465

- Selçuk İlçesi: 35925

- Tire İlçesi: 35910

- Torbalı İlçesi: 35870

- Urla İlçesi: 35430.

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.

Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.







