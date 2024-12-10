Anadolu Sigorta'ya dün gece yapılan siber saldırı nedeniyle Sigortam Cepte uygulaması üzerinden yapılan işlemler geçici olarak durduruldu. Peki Anadolu Sigorta'da kullanıcı bilgileri güvende mi?
Anadolu Sigorta adlı sigorta şirketi gece saatlerinde hacklendi. Sigorta, sosyal medya hesabından 'siber saldırı' duyurusu yaptı. Kullanıcı bilgilerinin tamamının güvende olduğu da mesaja eklendi.
Anadolu Sigorta hacklendi mi?
Anadolu Sigorta'dan yapılan açıklama şöyle: 9 Aralık 2024 saat 23:20’de internet altyapımıza gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda Sigortam Cepte uygulamamız üzerinden yapılan işlemlerimizi geçici olarak durdurmuş bulunmaktayız. İlk aşamada yapılan incelemelerde sorunun, mobil uygulama mesaj servisimize yetkisiz erişim kaynaklı olduğu anlaşılmıştır.
Müşterilerimize ait tüm hesap ve kişisel bilgilerin güvende olduğunu belirtir, sorunun en kısa zamanda çözüleceğini bilginize sunarız. Detaylı değerlendirmelerimizin ardından ulaşılan bilgiler kamuoyu ile tekrar paylaşılacaktır.