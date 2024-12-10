Anadolu Sigorta adlı sigorta şirketi gece saatlerinde hacklendi. Sigorta, sosyal medya hesabından 'siber saldırı' duyurusu yaptı. Kullanıcı bilgilerinin tamamının güvende olduğu da mesaja eklendi.

Anadolu Sigorta hacklendi mi?

Anadolu Sigorta'dan yapılan açıklama şöyle: 9 Aralık 2024 saat 23:20’de internet altyapımıza gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda Sigortam Cepte uygulamamız üzerinden yapılan işlemlerimizi geçici olarak durdurmuş bulunmaktayız. İlk aşamada yapılan incelemelerde sorunun, mobil uygulama mesaj servisimize yetkisiz erişim kaynaklı olduğu anlaşılmıştır.