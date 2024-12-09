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Whatsapp’ta hatırlatma ve planlama nasıl yapılır?

Whatsapp’ta hatırlatma ve planlama nasıl yapılır?

15:489/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Whatsapp’ta hatırlatma ve planlama oluşturma
Whatsapp’ta hatırlatma ve planlama oluşturma

WhatsApp’ta hatırlatma oluşturma ve planlama, önemli etkinlikleri ve görevleri unutmamanız için harika bir yoldur. WhatsApp Business kullanıcıları, “Etiketler” ve “Müşteri Sohbetleri” özelliklerini kullanarak hatırlatıcılar ayarlayabilir. İşte Whatsapp’ta hatırlatma ve planlama yapmak için izlenecek adımlar.

WhatsApp'ta hatırlatma oluşturma ve planlama seçenekleriyle önemli toplantılarınızı, ödevlerinizi veya doğum günlerini asla unutmayacaksınız. WhatsApp hatırlatmaları sayesinde, telefonunuzdan ayrılmadan tüm önemli tarihleri takip edebilir ve zamanında bildirimler alabilirsiniz. WhatsApp’ta hatırlatma ve planlama adımları, hem kişisel hem de iş hayatınızı organize etmenize yardımcı olur.

Whatsapp’ta hatırlatma ve planlama nasıl yapılır?

Hatırlatıcının açılmasını istediğiniz WhatsApp sohbetinize gidin. İster kişisel sohbet ister grup sohbeti olsun, hatırlatıcınız için uygun ayarı seçin.

Hatırlatıcı oluşturma sürecini başlatmak için komutu yazın veya belirlenen özelliğe tıklayın. Süreci zahmetsizce başlatmak için "Hatırlatıcı Ayarla" veya "Mesaj Zamanla" gibi seçenekleri arayın.

Hatırlatmanızın tarihini, saatini ve içeriğini ayarlayın. İster önemli bir toplantı, ister yaklaşan bir son tarih veya sadece düşünceli bir doğum günü dileği olsun, hatırlatıcıyı özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın.

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