WhatsApp'ta hatırlatma oluşturma ve planlama seçenekleriyle önemli toplantılarınızı, ödevlerinizi veya doğum günlerini asla unutmayacaksınız. WhatsApp hatırlatmaları sayesinde, telefonunuzdan ayrılmadan tüm önemli tarihleri takip edebilir ve zamanında bildirimler alabilirsiniz. WhatsApp’ta hatırlatma ve planlama adımları, hem kişisel hem de iş hayatınızı organize etmenize yardımcı olur.

Whatsapp’ta hatırlatma ve planlama nasıl yapılır?

Hatırlatıcının açılmasını istediğiniz WhatsApp sohbetinize gidin. İster kişisel sohbet ister grup sohbeti olsun, hatırlatıcınız için uygun ayarı seçin.

Hatırlatıcı oluşturma sürecini başlatmak için komutu yazın veya belirlenen özelliğe tıklayın. Süreci zahmetsizce başlatmak için "Hatırlatıcı Ayarla" veya "Mesaj Zamanla" gibi seçenekleri arayın.

Hatırlatmanızın tarihini, saatini ve içeriğini ayarlayın. İster önemli bir toplantı, ister yaklaşan bir son tarih veya sadece düşünceli bir doğum günü dileği olsun, hatırlatıcıyı özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın.

WhatsApp bildirim ayarlarını tüm mesajlar, gruplar veya aramalar için yönetme