İstanbul'un farklı ilçelerinde olduğu gibi, her mahallede bir posta kodu bulunmaktadır. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası bulunan İstanbul Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık ili ve aynı zamanda tarihi, kültürel ve ekonomik zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, İstanbul'un çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem İstanbul'un yerel halkının hem de şehri ziyaret edenlerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. İstanbul'un posta kodu kaçtır? İstanbul il, ilçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 39 ilçeye sahip İstanbul'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, İstanbul'un ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, İstanbul ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
İstanbul Posta Kodu Kaçtır?
Posta kodları il plakalarına göre belirlenmektedir. İstanbul'un plaka kodu 34'tür. Buna göre posta kodunun ilk iki rakamı 34 olarak belirlenir. İstanbul'un genel posta kodunun tamamı ise 34000 olarak belirlenmiştir.
İstanbul İli ve İlçelerinin Posta Kodları
Alfabetik sıraya göre şöyledir;
Adalar 34975
Arnavutköy 34275
Ataşehir 34758
Avcılar 34315
Bağcılar 34200
Bahçelievler 34180
Bakırköy 34158
Başakşehir 34494
Bayrampaşa 34035
Beşiktaş 34353
Beykoz 34810
Beylikdüzü 34520
Beyoğlu 34421
Büyükçekmece 34500
Çatalca 34550
Çekmeköy 34794
Esenler 34230
Esenyurt 34517
Eyüp 34060
Fatih 34096
Gaziosmanpaşa 34245
Güngören 34160
Kadıköy 34744
Kağıthane 34403
Kartal 34862
Küçükçekmece 34307
Maltepe 34854
Pendik 34893
Sancaktepe 34885
Sarıyer 34396
Silivri 34582
Sultanbeyli 34920
Sultangazi 34265
Şile 34990
Şişli 34360
Tuzla 34959
Ümraniye 34773
Üsküdar 34660
Posta Kodu Nedir?
Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.
Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.