Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 7 ilçeye sahip Kırşehir'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Kırşehir ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Kırşehir il ve ilçelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Kırşehir İl Posta Kodu

Kırşehir ilinin posta kodu 40000 olarak belirlenmiştir. Kırşehir'de bir adres arandığında bu posta kodu kullanılarak elektronik ortamlarda kolaylık sağlanabilir.

Kırşehir İlçe Posta Kodları

AKÇAAĞIL KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002

AŞAĞI KÖY MAH. MERKEZKÖYLER 40002

AŞIKPAŞA MAH. ÇARŞI 40100

BAĞBAŞI MAH. ÇARŞI 40100

BAĞDERESİ MAH. MERKEZKÖYLER 40002

BAHÇELİEVLER MAH. ÇARŞI 40100

BOĞAZİÇİ MAH. MERKEZKÖYLER 40002

BORUKLU MAH. MERKEZKÖYLER 40002

BÜYÜKCAMİİ MAH. MERKEZKÖYLER 40002

CUMHURİYET MAH. MERKEZKÖYLER 40002

ÇADIRLIHACIYUSUF KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002

ÇAMLIBEL MAH. MERKEZKÖYLER 40002

ÇAYAĞZI KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002

ÇUĞUN KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002

ÇUKURÇAYIR MAH. ÇARŞI 40100

DAVULAĞIL MAH. MERKEZKÖYLER 40002

DEDELİ KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002

DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002

DULKADİRLİ KÖYÜ GÖLLÜ 40000

DULKADİRLİKARAİSA KÖYÜ GÖLLÜ 40000

ECİKAĞIL KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002

GÖBEKKAYA MAH. MERKEZKÖYLER 40002

GÖLHİSAR MAH. ÇARŞI 40100

GÖLLÜ BUCAK MERKEZİ KÖYÜ GÖLLÜ 40000

GÜLDİKEN MAH. ÇARŞI 40100

GÜLDİKENOSB MAH. ÇARŞI 40100

GÜLLÜTARLA MAH. MERKEZKÖYLER 40002

GÜZLER KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002

HASHÜYÜK KÖYÜ GÖLLÜ 40000

HELVACILAR MAH. MERKEZKÖYLER 40002

HOMURLU BEŞLER KÖYÜ GÖLLÜ 40000

HOMURLU ÜÇLER KÖYÜ GÖLLÜ 40000

HÜRRİYET MAH. MERKEZKÖYLER 40002

ILICA MAH. MERKEZKÖYLER 40002

İNLİ MURAT MAH. GÖLLÜ 40000

İSTİKLAL MAH. MERKEZKÖYLER 40002

KALANKALDI KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002

KARABOĞAZ KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002

KARADURAKLI KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.







