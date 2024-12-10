Kırşehir'in farklı ilçelerinde olduğu gibi, her mahallede bir posta kodu bulunmaktadır. Kırşehir, Türkiye'nin en tarihi, kültürel ve ekonomik zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Kırşehir'in çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem Kırşehir yerel halkının hem de şehri ziyaret edenlerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Kırşehir'in posta kodu kaçtır? Kırşehir il, ilçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 7 ilçeye sahip Kırşehir'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Kırşehir ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Kırşehir il ve ilçelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Kırşehir İl Posta Kodu
Kırşehir ilinin posta kodu 40000 olarak belirlenmiştir. Kırşehir'de bir adres arandığında bu posta kodu kullanılarak elektronik ortamlarda kolaylık sağlanabilir.
Kırşehir İlçe Posta Kodları
AKÇAAĞIL KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002
AŞAĞI KÖY MAH. MERKEZKÖYLER 40002
AŞIKPAŞA MAH. ÇARŞI 40100
BAĞBAŞI MAH. ÇARŞI 40100
BAĞDERESİ MAH. MERKEZKÖYLER 40002
BAHÇELİEVLER MAH. ÇARŞI 40100
BOĞAZİÇİ MAH. MERKEZKÖYLER 40002
BORUKLU MAH. MERKEZKÖYLER 40002
BÜYÜKCAMİİ MAH. MERKEZKÖYLER 40002
CUMHURİYET MAH. MERKEZKÖYLER 40002
ÇADIRLIHACIYUSUF KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002
ÇAMLIBEL MAH. MERKEZKÖYLER 40002
ÇAYAĞZI KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002
ÇUĞUN KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002
ÇUKURÇAYIR MAH. ÇARŞI 40100
DAVULAĞIL MAH. MERKEZKÖYLER 40002
DEDELİ KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002
DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002
DULKADİRLİ KÖYÜ GÖLLÜ 40000
DULKADİRLİKARAİSA KÖYÜ GÖLLÜ 40000
ECİKAĞIL KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002
GÖBEKKAYA MAH. MERKEZKÖYLER 40002
GÖLHİSAR MAH. ÇARŞI 40100
GÖLLÜ BUCAK MERKEZİ KÖYÜ GÖLLÜ 40000
GÜLDİKEN MAH. ÇARŞI 40100
GÜLDİKENOSB MAH. ÇARŞI 40100
GÜLLÜTARLA MAH. MERKEZKÖYLER 40002
GÜZLER KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002
HASHÜYÜK KÖYÜ GÖLLÜ 40000
HELVACILAR MAH. MERKEZKÖYLER 40002
HOMURLU BEŞLER KÖYÜ GÖLLÜ 40000
HOMURLU ÜÇLER KÖYÜ GÖLLÜ 40000
HÜRRİYET MAH. MERKEZKÖYLER 40002
ILICA MAH. MERKEZKÖYLER 40002
İNLİ MURAT MAH. GÖLLÜ 40000
İSTİKLAL MAH. MERKEZKÖYLER 40002
KALANKALDI KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002
KARABOĞAZ KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002
KARADURAKLI KÖYÜ MERKEZKÖYLER 40002
Posta Kodu Nedir?
Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.