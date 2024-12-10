İzmir Kiraz Arkacılar Mahallesi’nde TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirleniyor. 2+1 nitelikli 203 adet ve 3+1 nitelikli 68 adet olmak üzere toplamda 271 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ İzmir Kiraz Arkacılar Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
İzmir Kiraz Arkacılar Mahallesi konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, İzmir Kiraz Arkacılar Mahallesi Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 203 adet ve 3+1 nitelikli 68 adet olmak üzere toplamda 271 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekilişleri saat bugün saat 11:00'da TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile gerçekleştirilecek. İşte TOKİ İzmir Kiraz Arkacılar Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 23.12.2024 - 17.01.2025 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankasının temerküzü Değirmendere Şubesinde ve bankanın Tüm Şubelerinde de sözleşme imzalanabilecektir.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; Konutlar %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. Memur maaş artış endeksi ile sözleşme imzalayan hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.