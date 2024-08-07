KPSS Ön Lisans başvuruları, 13 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapıldı. Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS Önlisans sınavı 1 Eylül'de yapılacak. Peki KPSS ön lisans sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek, sınav süresi kaç dakika? ÖSYM KPSS ön lisans sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS ön lisans sınav tarihi adaylar tarafından merak edilip araştırılıyor. KPSS ön lisans başvuruları, 13 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapıldı. 2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak. Peki, KPSS ön lisans saat kaçta bitecek, sınav kaç dakika sürecek?
2024 KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimi sonrasında önlisans sınavı için tarih belli oldu. Buna göre; KPSS önlisans sınavı 1 Eylül'de yapılacak.
KPSS ÖN LİSANSSINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024-KPSS Ön Lisans’a ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir
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KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2024 KPSS önlisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
KPSS ÖN LİSANS SORU SAYISI VE SORU DAĞILIMI
KPSS Ön lisans sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor. 2022 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak. Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sınavda soru dağılımı ise şöyle:
KPSS ÖN LİSASIN SINAVI GENEL YETENEK SORU DAĞILIMI
Türkçe: 30 Soru
Matematik ve Geometri: 30 Soru
KPSS ÖN LİSASIN SINAVI GENEL KÜLTÜR SORU DAĞILIMI
Tarih: 27 Soru
Coğrafya: 18 Soru
Vatandaşlık: 9 Soru
Güncel Bilgiler: 6 Soru