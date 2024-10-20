KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?

2024 yılı KPSS Ortaöğretim tercihleri için adaylar sabırsızlıkla bekliyor. KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak sorusu sıkça araştırılmakta olup, ÖSYM tarafından açıklanacak tarihler merak konusu. 2024 yılı için lise mezunlarına yönelik KPSS tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı da adaylar tarafından yakından takip ediliyor. KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandığında, başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. İşte, ÖSYM Lise KPSS tercih kılavuzu, tarihleri ve sürece ilişkin detaylar…

1 /10 KPSS Ortaöğretim tercihleri konusunda heyecanla beklenen gelişmeler için adaylar sık sık arama motorlarına "KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak" ve "2024 Lise KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı" gibi soruları yazıyorlar. Peki KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 Lise KPSS tercih kılavuzu hakkınaki detaylar.

2 /10 2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ÖSYM 2024 KPSS Ortaöğretim tercihlerinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı. KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri kılavuzun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak. Konu ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldiğinde güncel bilgiler burada yer alacaktır.

3 /10 2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? 2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. ÖSYM 2024 KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.

4 /10 ORTAÖĞRETİM KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

5 /10 KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NEREYE GİRİLİR? Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. ÖSYM KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz. KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

6 /10 KPSS P94 PUANIYLA ALAN KURUMLAR HANGİLERİ? Üniversiteler Enstitüler Bakanlıklar Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü

7 /10 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

8 /10 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

9 /10 Türk Dil Kurumu Başkanlığı T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Gelir İdaresi Başkanlığı Sayıştay Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü