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KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak?

13:2320/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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<p>KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?</p>
KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?

2024 yılı KPSS Ortaöğretim tercihleri için adaylar sabırsızlıkla bekliyor. KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak sorusu sıkça araştırılmakta olup, ÖSYM tarafından açıklanacak tarihler merak konusu. 2024 yılı için lise mezunlarına yönelik KPSS tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı da adaylar tarafından yakından takip ediliyor. KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandığında, başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. İşte, ÖSYM Lise KPSS tercih kılavuzu, tarihleri ve sürece ilişkin detaylar…

KPSS Ortaöğretim tercihleri konusunda heyecanla beklenen gelişmeler için adaylar sık sık arama motorlarına "KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak" ve "2024 Lise KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı" gibi soruları yazıyorlar. Peki KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 Lise KPSS tercih kılavuzu hakkınaki detaylar.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM 2024 KPSS Ortaöğretim tercihlerinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı. KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri kılavuzun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak. Konu ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldiğinde güncel bilgiler burada yer alacaktır.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. ÖSYM 2024 KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.

ORTAÖĞRETİM KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NEREYE GİRİLİR?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. ÖSYM KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS P94 PUANIYLA ALAN KURUMLAR HANGİLERİ?

Üniversiteler

Enstitüler

Bakanlıklar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayıştay Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

#KPSS Ortaöğretim tercihleri
#ÖSYM
#KPSS tercih kılavuzu

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