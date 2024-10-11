Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kredi kartı yapılandırma başvurusu şartları neler, taksitlendirme nasıl olacak? 60 ay taksitle yapılandırma tarihi açıklandı mı?

Kredi kartı yapılandırma başvurusu şartları neler, taksitlendirme nasıl olacak? 60 ay taksitle yapılandırma tarihi açıklandı mı?

16:0111/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

"Kredi kartı yapılandırma başvurusu şartları neler, taksitlendirme nasıl olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi kartı borcu yapılandırma şartları ve tarihleri, kart sahiplerinin yoğunlaştığı konulardan biri. 60 ay kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma kararı, Resmi Gazete'den yayınlandı. Bununla birlikte kredi kartları asgari ödeme oranında da değişikliğe gidildi. TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı.

#Kredi kartı
#kredi kartı borç yapılandırma
#Kredi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Tabii televizyondan nasıl izlenir mi? TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi? Frekans bilgileri...