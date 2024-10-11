Kredi kartı yapılandırma başvurusu şartları neler, taksitlendirme nasıl olacak? 60 ay taksitle yapılandırma tarihi açıklandı mı?

"Kredi kartı yapılandırma başvurusu şartları neler, taksitlendirme nasıl olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi kartı borcu yapılandırma şartları ve tarihleri, kart sahiplerinin yoğunlaştığı konulardan biri. 60 ay kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma kararı, Resmi Gazete'den yayınlandı. Bununla birlikte kredi kartları asgari ödeme oranında da değişikliğe gidildi. TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı.

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