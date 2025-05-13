Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi sonuçları için geri sayım başladı. Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3.658 sürekli işçi alımı başvuruları 5 Mayıs-9 Mayıs 2025 tarihinde İŞKUR üzerinden tamamlandı. Klinik Destek Elemanı, Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi kadroları için gerçekleşen başvuruları olumlu olan adaylar kura çekimine katılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kura tarihi...

1 /6 Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edecek 3 bin 658 işçi alımı için kura tarihleri gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihleri, 3 bin 658 işçi alımı için İŞKUR üzerinden başvurularını yapan adaylar tarafından sorgulanıyor.

2 /6 SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 5 Mayıs-9 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı.

3 /6 SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrilecek.

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.

4 /6 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 30 Mayıs tarihinde tamamlanacak. Kurada kazanan adaylar, belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.



5 /6 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İşe alınacak sürekli işçiler, noter kurası ile belirlenecek. Sonuçlar ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.