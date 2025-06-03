Kurban Bayramı namazı saatleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya 81 il ve ilçenin bayram namazı vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Dini Günler Takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran'da idrak edilecek. Bayram namazı kılacak olan milyonlarca kişi ise ezan saatleri araştırmalarını hızlandırdı. Namaz vaktini kaçırmak istemeyenler ise bulundukları il ve ilçelerin bayram namazı vakitlerini sorgulanıyor. Diyanet ise yayımladığı namaz vakitlerinde 81 il ve ilçenin Kurban Bayramı namazı saatlerini duyurdu. Böylece, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Balıkesir ve diğer illerde bayram namazı kaçta kılınacak? soruları yanıt buldu. İşte il il 2025 yılı Kurban Bayramı namazı saatleri.
Kurban Bayramı'na iki gün kala bayram namazı vakitleri de sorgulanan konular arsında yerini aldı. Birçok kişi bayram namazı ibadeti için bulunduğu illerde camilere giderek namazını kılacak ve dualarını ederek bayramı karşılaşmış olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı namazı saatleri tüm iller için yayınlandı. İşte illere göre bayram namazı vakitleri.
İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet'in yayınladığı Kurban Bayramı namaz vaktine göre, İstanbul'da bayram namazı 6 Haziran Cuma günü (10 Zilhicce 1446) saat 06.08'de kılınacak.
ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?,
Diyanet'in bayram namazı vakitlerine göre, Ankara'da bayram namazı 6 Haziran Cuma günü saat 05.55'te kılınacak.
İZMİR'DE BAYRAM NAMZI SAAT KAÇTA?
Kurban Bayramı namaz vakitlerine göre, İzmir'de bayram namazı saat 6 Haziran Cuma günü saat 06.22'de kılınacak.
81 İLİN KUBAN BAYRAMI NAMAZI VAKİTLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitlerini yayımladığı resmi internet adresindeki namazvakitleri.diyanet.gov.tr üzerinden tüm illerin ve ilçelerin bayram namazı saatleri sorgulanabiliyor.
Bayram Namazı Kaç Rekat?
Bayram Namazı 2 rekatlık bir namazdır ve şu şekilde kılınır:
Bayram Namazına Niyet Nasıl Edilir?
Öncelikle niyet edilir: Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya (Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.) uydum hazır olan imama.
Bayram Namazı Kılınışı
1. Rekat
İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
Gizlice Sübhaneke okunur.
Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazının 2. rekatı kılınışı
İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.