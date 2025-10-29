Kuruluş Orhan oyuncuları kimler, konusu nedir? Kuruluş Orhan dizisi nerede çekildi? İşte dizinin oyuncuları ve tüm bilgiler...

Orhan Bey kimdir?

Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur. Orhan Bey 1280/1281 yılında doğmuş ve 80 yıl yaşamıştır. Sarışın, uzun boylu ve mavi gözlü, savaşçı ve cesur bir padişahtır. Merhametiyle nam salmıştır. Babası Osman Gazi'nin vefatı üzerine 1326'da bey olmuştur. Kuruluş Orhan günümüzde atv'de dizi yapılmaktadır. Birçok ülke tarafından satın alınan Kuruluş Orhan'da Orhan Bey (Orhan Gazi) karakterine başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat vermektedir. 1324 ile 1362 yılları arasında hüküm sürmüştür.





Orhan Bey kaç yıl tahtta kaldı?

Orhan Bey'in çocukluk ve gençlik dönemlerine dair net bilgiler bulunmamaktadır. Beyliğe babasının sağlığında mı yoksa ölümünden sonra mı geçtiği konusu tartışmalıdır. Orhan Gazi'ye bey olduktan sonra "Şücaeddin", "İhtiyareddin" ve "Seyfeddin" şanları verilmiştir. Adına tuğra çekilen ilk Osmanlı beyidir. Ayrıca sultan lakabını ilk kullanan padişahtır.

Orhan Bey dönemi yapılan fetihler

1321 Mudanya

1326 Bursa

1329 İznik

1331 Taraklı, Mudurnu ve Göynük

1333 Gemlik

1337 İzmit

Palekanon Savaşı'nda Bizans İmparatorluğu'na karşı kazanılan savaşla İstanbul yolu açılmış oluyor.



