Kuruluş Orhan oyuncuları kimler, konusu nedir? Kuruluş Orhan dizisi nerede çekildi? İşte dizinin oyuncuları ve tüm bilgiler...

Kuruluş Orhan dizisinin oyuncuları ve konusu izleyicinin gündeminde yer alıyor. Özellikle Kuruluş Osman olan dizinin adının Kuruluş Orhan olarak değiştirilmesinin ardından oyuncu kadrosundaki isimler de merak konusu oldu. Atv ekranlarında her Çarşamba yayınlanacak Kuruluş Orhan dizinin 1. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Yapımcılığını ve senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmenliğini ise Bülent İşbilen'in yaptığı dizinin başrolünde ise Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey) yer alıyor. İşte heyecanla beklenen Kuruluş Orhan dizisinin ilk bölümünde yaşanacak gelişmeler, dizinin tüm oyuncuları ve konusu hakkındaki tüm detaylar...
Kuruluş Orhan bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Atv kanalında her çarşamba günü ekranlara gelecek dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı ve konusu hakkındaki bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Kuruluş Orhan dizisinin nerede çekildiği, oyuncuları ve konusu hakkındaki tüm bilgiler sayfamızda...
Kuruluş Orhan Dizisi Oyuncuları ve Konusu: Yeni Dönem Başlıyor
Kuruluş Orhan ilk bölümüyle bu akşam atv ekranlarında başlıyor.
Türkiye televizyon tarihinin en iddialı yapımlarından biri olan Bozdağ Film imzalı “Kuruluş Orhan”, bu akşam saat 20.00’de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. “Kuruluş Osman” dizisinin devamı niteliğindeki yapım, Osman Gazi’nin oğlu Orhan Bey’in liderlik yolculuğunu konu alıyor.
Kuruluş Orhan dizisinin konusu
“Kuruluş Orhan”, Osmanlı Beyliği’nin beylikten devlete dönüşüm sürecini anlatıyor. Dizi, Orhan Bey’in Bursa’yı fethederek Osmanlı’nın temellerini atmasını ve bu süreçte yaşanan siyasi, askeri ve duygusal mücadeleleri ekranlara taşıyor.
Adaletin, cesaretin ve inancın ön plana çıktığı dizide, Orhan Bey’in devlet vizyonu, ailesiyle ilişkileri ve düşmanlarıyla mücadelesi destansı bir anlatımla işleniyor.
Kuruluş Orhan oyuncu kadrosu
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor. Orhan Bey karakterine genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor.
Dizinin güçlü kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Mert Yazıcıoğlu – Orhan Bey
Mahassine Merabet – Nilüfer Hatun
Barış Falay – Şahinşah Bey
Bennu Yıldırımlar – Malhun Hatun
Şükrü Özyıldız – Flavius
Burak Sergen – Tekfur Saroz
Çağrı Şensoy – Cerkutay
Yiğit Uçan – Boran
Faruk Aran – Alaeddin Bey
Belgin Şimşek – Gonca Hatun
Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Onur Bay, Sena Mercan gibi birçok deneyimli oyuncu da kadroda yer alıyor.
Dev prodüksiyon, dev kadro
Bozdağ Film tarafından hazırlanan dev prodüksiyonda, 5000 m²’lik özel plato kuruldu. Bursa Kalesi, Tekfur Sarayı ve Kayı Obası gibi yapılar döneme uygun olarak inşa edildi. Dizide 10 binden fazla yardımcı oyuncu, 50 kişilik koreografi ekibi ve 120’den fazla özel kostüm tasarımı yer alıyor.
Görsel efektler 9 farklı ülkede hazırlanırken, müziklerde Zeynep Alasya’nın 50 farklı temalı bestesi kullanıldı. Her detayıyla dönem atmosferini yansıtan “Kuruluş Orhan”, izleyiciyi görkemli bir Orta Çağ dünyasına davet ediyor.
Kuruluş Orhan nerede ve ne zaman yayınlanıyor?
“Kuruluş Orhan” ilk bölümüyle 29 Ekim Salı akşamı saat 20.00’de atv’de yayınlanacak. Dizi, Türkiye’yle birlikte 36 ülkede eş zamanlı olarak ekranlara gelecek.
Kuruluş Orhan dizisi hakkında kısa bilgiler
Yapım: Bozdağ Film
Yapımcı: Mehmet Bozdağ
Yönetmen: Bülent İşbilen
Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Haluk Özenç, Betül Özenç, Rabia Balcı
Tür: Tarih, Aksiyon, Dram
Yayın günü: Salı
Kanal: atv
Orhan Bey kimdir?
Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur. Orhan Bey 1280/1281 yılında doğmuş ve 80 yıl yaşamıştır. Sarışın, uzun boylu ve mavi gözlü, savaşçı ve cesur bir padişahtır. Merhametiyle nam salmıştır. Babası Osman Gazi'nin vefatı üzerine 1326'da bey olmuştur. Kuruluş Orhan günümüzde atv'de dizi yapılmaktadır. Birçok ülke tarafından satın alınan Kuruluş Orhan'da Orhan Bey (Orhan Gazi) karakterine başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat vermektedir. 1324 ile 1362 yılları arasında hüküm sürmüştür.
Orhan Bey kaç yıl tahtta kaldı?
Orhan Bey'in çocukluk ve gençlik dönemlerine dair net bilgiler bulunmamaktadır. Beyliğe babasının sağlığında mı yoksa ölümünden sonra mı geçtiği konusu tartışmalıdır. Orhan Gazi'ye bey olduktan sonra "Şücaeddin", "İhtiyareddin" ve "Seyfeddin" şanları verilmiştir. Adına tuğra çekilen ilk Osmanlı beyidir. Ayrıca sultan lakabını ilk kullanan padişahtır.
Orhan Bey dönemi yapılan fetihler
1321 Mudanya
1326 Bursa
1329 İznik
1331 Taraklı, Mudurnu ve Göynük
1333 Gemlik
1337 İzmit
Palekanon Savaşı'nda Bizans İmparatorluğu'na karşı kazanılan savaşla İstanbul yolu açılmış oluyor.
Orhan Bey dönemi Anadolu Beylikleri
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlılar'ı metbu sayıp yıllık vergi ödemeye devam etmiştir. 1345 yılında önemli bir Anadolu beyliği olan Karesioğulları, Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Germiyanoğulları Beyliği, Orhan Bey döneminin öne çıkan beyliklerindendir.
Orhan Bey dönemi neler oldu?
Orhan Bey döneminde ilk divan teşkilatı kurulmuştur. Devlet işlerinde önemli adımlar atan Orhan Gazi, ilk vezir atamasının yapılması gerçekleşmiştir. İlk düzenli ordu yine bu dönemde kurulmuştur. Ve ilk medresenin açılması gibi birtakım gelişmeler yine Orhan Gazi döneminde gerçekleşmiştir. 1326 ile 1362 yılları arasını kapsayan Orhan Gazi Dönemi'nde askeri, siyasi, mali ve idari açıdan birçok gelişme yaşanmıştır. Divan-ı Hümayun adı verilen ilk divan teşkilatı kurulmuştur ve ilk vezir ataması bu dönemde yapılmıştır. Vakıf sistemi ve adli teşkilat oluşturulmuştur.
Yaya ve müsellem adı verilen ilk düzenli ordu kurulmuştur. İlk kez ticari bir kanun hazırlanmıştır. İlk darphane açılmıştır. Osmanlı Devleti tarihinden ilk kez bütçe hazırlanmıştır. İlk tersane Karamürsel'de kurulmuştur. İlk bedesten ve saray inşan edilmiştir. Orhan Bey sınırları genişletmiştir. Babası Osman Gazi'den 16.000 km² olarak aldığı beyliği, oğlu I. Murad'a 95.000 km² ila 100.000 km² arsa bıraktığı biliniyor.
Orhan Gazi'nin çocukları kimlerdir?
Orhan Gazi'nin Süleyman Paşa, Şehzade Murad, Şehzade İbrahim, Şehzade Halil, Şehzade Kasım, Şehzade Eyüp, Fatma Hatun ve Hatice Hatun olmak üzere 8 tane çocuğu bulunmaktadır. Nilüfer Hatun'dan I. Murat, Süleyman Gazi ve Şehzade Kasım olmak üzere 3 çocuğu vardır. Asporça Hatun'dan Şehzade İbrahim ve Fatma Hatun dünyaya gelmiştir. Theodora Hatun ise Şehzade Halil'i dünyaya getirmiştir.