DUHA (KUŞLUK) NAMAZI KAÇ REKATTIR?





Hadis kaynaklarında kılınması teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83).

En az iki rekât olarak kılınabileceği konusunda da görüşler vardır.





Bu namazı; iki rekâtta bir selam vermek suretiyle kılmanın daha sevap olduğu kaynaklarda yer almaktadır.

Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).























