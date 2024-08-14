Üniversite öğrencilerinin yurt ve burs başvurusunda öncelikli tercihi olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), burs ve kredi başvurularını her yıl farklı tarihlerde kabul ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuru ile birlikte, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK yurt ve burs başvuru tarihleri netleşecek. Başvurular genellikle üniversite kayıt dönemi sonrası alınmakta olup, detaylı bilgi ve başvuru tarihleri GSB ve KYK'nın resmi web sitesinde yayımlanacak. Öğrencilerin bu duyuruları takip etmeleri, başvuru süreçlerini zamanında tamamlamaları açısından büyük önem taşıyor. Peki KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman?