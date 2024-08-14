"KYK Yurt ve Burs başvuruları ne zaman 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) 2024 yılı yurt ve burs başvuruları hakkında bilgi arayışına girdi. Yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için KYK'nın yurt ve burs başvuruları büyük bir önem taşıyor.
Üniversite öğrencilerinin yurt ve burs başvurusunda öncelikli tercihi olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), burs ve kredi başvurularını her yıl farklı tarihlerde kabul ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuru ile birlikte, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK yurt ve burs başvuru tarihleri netleşecek. Başvurular genellikle üniversite kayıt dönemi sonrası alınmakta olup, detaylı bilgi ve başvuru tarihleri GSB ve KYK'nın resmi web sitesinde yayımlanacak. Öğrencilerin bu duyuruları takip etmeleri, başvuru süreçlerini zamanında tamamlamaları açısından büyük önem taşıyor. Peki KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman?
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?
2023-2024 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı. Bu yıl da benzer şekilde yurt başvuru sürecinin ağustos ayının son haftası başlaması bekleniyor.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı. 2024 - 2025 dönemi burs başvuru sürecinin benzer şekilde ekim ayı ortasına kadar başlatılması bekleniyor.
BURS VE YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
"e-Devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile PTT şubelerine giderek "e-Devlet" şifresi alması ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.
Öğrenciler, yurtlara ve burslara başvuru tarihi ile başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.