KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Taahhütname onayı nasıl yapılır? 2025 GSB takvimi için son bilgiler

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvurularının sona ermesiyle milyonlarca üniversite öğrencisi sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. 13-17 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınan başvuruların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı değerlendirme sürecini başlattı. KYK burs ve kredi sonuçları açıklandığında öğrenciler, e-Devlet’te yer alan “GSB Burs/Kredi Sorgulama” ekranından T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek. Burs veya kredi almaya hak kazananlar için taahhütname onay süreci başlayacak ve bu adım, ödemelerin yapılabilmesi açısından büyük önem taşıyacak. 2025 KYK burs ücretlerinin de yeni yıl bütçesiyle birlikte artması bekleniyor. Peki KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

1 /7 13-17 Ekim tarihleri arasında alınan KYK burs ve kredi başvurularının ardından milyonlarca öğrenci sonuç açıklamasını bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) resmi duyurusu Kasım ayında yapılacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları tamamlandı. Başvuru sürecinin 13-17 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden sona ermesiyle birlikte, milyonlarca üniversite öğrencisi gözünü Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çevirdi. Bakanlık, burs ve kredi sonuçlarının değerlendirme aşamasında olduğunu belirtirken, sonuçların Kasım ayı ortasında açıklanması bekleniyor.

2 /7 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Her yıl olduğu gibi bu yıl da KYK burs sonuçlarının açıklanma tarihi büyük merak konusu. Geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında, başvuruların tamamlanmasından yaklaşık 3 ila 5 hafta sonra sonuçların ilan edildiği görülüyor.

2024 yılında burs sonuçları 15 Kasım’da açıklanmıştı. Bu nedenle 2025-2026 KYK burs sonuçlarının da Kasım ayının ortası ile son haftası arasında, yani 15-25 Kasım 2025 tarihleri arasında duyurulması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, e-Devlet üzerinden “GSB – Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama” ekranına giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.

3 /7 Sonuçlar açıklanınca ne yapılacak? Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin sonuç sayfasında yer alan “taahhütname onayı” işlemini e-Devlet üzerinden yapmaları gerekiyor.

Bu onay işlemi, ödemelerin yapılabilmesi için zorunlu bir adım. Taahhütname onayını yapmayan öğrenciler, burs veya kredi ödemesi alamıyor.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için ayrıca kefaletname işlemleri de gerekiyor. Bu işlemler tamamlanmadan ödeme süreci başlamıyor.

4 /7 2025 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar olacak? 2025 yılı için henüz yeni burs ücretleri açıklanmadı ancak 2024 yılı itibarıyla: Lisans öğrencilerine aylık 2.000 TL, Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL, Doktora öğrencilerine ise 6.000 TL ödeme yapılıyordu.

Enflasyon oranı ve 2025 bütçe planı dikkate alındığında, yeni yılda bu tutarların yaklaşık yüzde 25-30 oranında artırılması bekleniyor. Kesin rakamlar, Cumhurbaşkanlığı 2025 bütçe onayının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak.

5 /7 Kimlere öncelikli burs veriliyor? Burs önceliği, her yıl olduğu gibi bazı özel öğrenci gruplarına tanınıyor. 2025 yılında da şu kategoriler öncelikli olacak:

Şehit çocukları ve kardeşleri Gaziler ile gazi çocukları En az yüzde 40 engelli raporuna sahip öğrenciler Anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde korunma altında yetişen gençler Darüşşafaka Lisesi mezunları Milli sporcular YKS’de ilk 100’e giren öğrenciler Bu gruplar, genel değerlendirme sürecinde öncelikli olarak burs hakkı kazanabiliyor.

6 /7 Burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, taahhütname onayını yapan öğrenciler için ödemeler Aralık ayında başlayacak. Yeni kazanan öğrenciler, ilk ödemelerini geriye dönük olarak Ekim ayından itibaren toplu şekilde alıyor.