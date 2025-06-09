KYK BURSU SON ÖDEME TARİHİ: KYK burs ödemeleri ne zaman bitecek, temmuz ayında yatacak mı?

Üniversitelerden mezun olmaya hazırlanan öğrenciler, KYK burs ve kredi ödemelerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. "Okul bitince KYK ödemesi ne zaman kesilir?" sorusu sıkça araştırılan konular arasında. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uygulamalarına göre burs ve kredi ödemeleri, mezuniyetin ardından belli bir süre sonra durduruluyor. İşte detaylar…

1 /5 KYK burs ve kredi alan öğrenciler için mezuniyet sonrası süreç başladı. Peki, KYK ödemeleri ne zaman kesiliyor? Okulunu tamamlayan öğrencilerin dikkatine! Mezun olduktan sonra KYK ödemeleri hemen durmuyor; sistem otomatik olarak takip ediyor. İşte burs ve kredi kesim tarihine dair bilinmesi gerekenler…

2 /5 OKUL BİTİNCE KYK NE ZAMAN BİTER? KYK kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır.

3 /5 2024-2025 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin kredi ödemesi haziran ayı itibariyle sona erecektir.

4 /5 KYK YAZIN YATACAK MI 2025? KYK bursu alan öğrenciler tüm eğitim dönemleri boyunca KYK bursu alırlar. Örneğin bir lisans öğrencisi 48 ay (4 yıl) boyunca KYK Bursu almaya devam eder.