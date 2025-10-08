Yeni Şafak
KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ: KYK ek yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

17:048/10/2025, Çarşamba
YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KYK ek yurt başvuru süreci gündeme geldi. Üniversitelere yeni yerleşen öğrenciler, devlet yurtlarında barınmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından duyurulan ek yurt başvuru takvimini yakından takip ediyor. Bakanlık, ek yerleştirme sürecine ilişkin açıklamasını yayımladı.

YKS ek yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından öğrencilerin gündeminde şimdi KYK ek yurt başvuruları var. Üniversitelere yeni kayıt yaptıran adaylar, barınma ihtiyaçlarını karşılamak için KYK tarafından yapılacak ek başvuru duyurusuna odaklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, ek yurt başvurularına dair takvimi ve detayları paylaştı.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

KYGM (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) yurtları ek kontenjanlar hakkında beklenen duyuru yapıldı. Duyuruda şu cümlelere yer verildi;

"ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."

GEÇTİĞİMİZ YIL NE ZAMAN BAŞLADI? 

2024 yılında KYK yurt başvuruları 29 Temmuz–2 Ağustos tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 12 Ağustos 2024’te ilan edilmişti. Bu sonuçların ardından kayıtlarını zamanında yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılmış, boş kontenjanlara göre ek yerleştirme başvuruları ekim ayı içerisinde alınmıştı. KYK ek yurt başvuruları, 3 Ekim-7 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmişti.

RESMİ TARİHLER GSB TARAFINDAN DUYURULACAK

Resmî başvuru duyurusunun kısa süre içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile e-Devlet üzerinden paylaşılması bekleniyor. Başvuruların açılmasıyla birlikte öğrenciler, sistem üzerinden yurt tercihlerini yapabilecek ve sonuçlar yine e-Devlet üzerinden duyurulacak. Öğrenciler, sürecin başlamasıyla birlikte barınma olanakları, yedek yerleştirme tarihleri ve özel yurt alternatifleri konusunda da bilgilendirilecek.

