KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ: KYK ek yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

RESMİ TARİHLER GSB TARAFINDAN DUYURULACAK

Resmî başvuru duyurusunun kısa süre içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile e-Devlet üzerinden paylaşılması bekleniyor. Başvuruların açılmasıyla birlikte öğrenciler, sistem üzerinden yurt tercihlerini yapabilecek ve sonuçlar yine e-Devlet üzerinden duyurulacak. Öğrenciler, sürecin başlamasıyla birlikte barınma olanakları, yedek yerleştirme tarihleri ve özel yurt alternatifleri konusunda da bilgilendirilecek.