Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 15 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları, bugünden itibaren 16 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden yapılacak. LGS e-Okul başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte LGS başvuru tarihleri...
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuruları 2 Nisan (Bugün) itibariyle e-Okul sistemi üzerinden alınmaya başlandı Başvuru yapacak olan adaylar başvuru kılavuzunda yer alan detayları inceledikten sonra başvuru işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek. Peki Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
LGS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuruları https://eokul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Kullanıcı Adı, Şifre ve ekranda çıkan rakamların girilmesinin ardından sisteme giriş yapılacak. Başvuru işlemleri e-Okul sistemine giriş yapıldıktan sonra yapılabilecek.
LGS E-OKUL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS BAŞVURU ŞARTLARI
Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları
2024-2025 öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları
Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık
Öğretim Ortaokulu 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönemi itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmak.
Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları
2024-2025 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları
Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri/başkonsoloslukları aracılığıyla, 9.7.2024 tarihli ve 32597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.
LGS BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
- Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş),
- Geçerli Kimlik Belgesi Fotokopisi,
- Onaylı Denklik Belgesi,
- "Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu"nun
(EK-1) eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası,
Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda bu öğrenciler
sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebileceklerdir.
LGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Lise sınavı başvuruları için herhangi bir ücret ödenmeyecek.