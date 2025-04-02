Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuruları 2 Nisan (Bugün) itibariyle e-Okul sistemi üzerinden alınmaya başlandı Başvuru yapacak olan adaylar başvuru kılavuzunda yer alan detayları inceledikten sonra başvuru işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek. Peki Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvurusu nereden ve nasıl yapılır?