Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin lise tercihlerini belirlemede kritik bir rol oynayan LGS sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenir. 2025 LGS, 15 Haziran 2025 Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavda, öğrencilere, iki oturumda 90 soru yöneltilecek. Peki LGS ne zaman başlayacak, sınav saat kaçta bitecek? LGS’de kaç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika olacak? LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

1 /8 Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin lise tercihlerini belirlemede kritik bir rol oynayan LGS sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenir. 2025 LGS, 15 Haziran 2025 Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

2 /8 LGS sınavında, öğrencilere, iki oturumda 90 soru yöneltilecek. LGS sınav sonuçları 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Peki LGS saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? Sınavda kaç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika?

3 /8 LGS saat kaçta başlayacak kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika? Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. 15 Haziran'da yapılacak sınav, 2 oturum şeklinde yapılacak.

4 /8 Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak. Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

5 /8 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS, yurt içinde 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 okul ve 37 salonda yapılacak.

6 /8 Sınav takvimine göre sonuçlar, 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak.

7 /8 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. LGS Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.