15 Haziran Pazar günü düzenlenen LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavının ardından, binlerce öğrenci ve velisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ortaokul son sınıf öğrencileri, emeklerinin karşılığını alacakları sınav sonuçlarını merakla beklerken, bir yandan da lise tercihleri için hazırlık yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, LGS sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından ise lise tercih süreci başlayacak. Peki lise yerleştirmeleri ne zaman başlayacak? 2025 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

1 /5 LGS sınavı 15 Haziran Pazar günü düzenlendi. LGS sınav sonuçları, 11 Temmuz’da açıklanacak. Lise seçimi yapacak öğrenciler LGS tercihleri ne zaman yapılacak öğrenmek istiyor. Peki 2025 Lise LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte MEB kılavuzunda yazan tarihler.

2 /5 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? LGS Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

3 /5 Lise nakilleri ne zaman başlayacak? Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

4 /5 LGS tercihi nasıl yapılacak? Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilir.