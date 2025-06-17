Malulen emekli nasıl olunur? Kimler erken emekli olabilir? 2025 SGK malulen emeklilik şartları

Geçtiğimiz günlerde kademeli emeklilik için de sinyal verilmişti. EYT düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlar kademeli emekliliğin yanı sıra malulen emeklilik şartlarını da merak ediyor. SGK’nın en çok onay verdiği malulen emeklilik başvuruları, kanser, ruh sağlığı bozuklukları ve sinir sistemi hastalıkları nedeniyle yapıldı. Peki, Malulen emeklilik şartları neler? Hangi hastalıklar malulen emeklilikte geçerli olacak? İşte SGK erken emeklilik şartları ve malulen emeklilik detayları...