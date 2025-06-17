SGK malulen emeklilik şartlarını açıkladı. Açıklamanın ardından malulen emeklilik ve erken emeklilik ile ilgili araştırmalar hız kazandı. SGK, %60 iş gücü kaybı yaşayan ve en az 1.800 gün prim ödeyen sigortalıların yaşa bakılmaksızın malulen emekli olabileceğini açıkladı. Kalp yetmezliğinden kanser türlerine, Parkinson'dan psikiyatrik rahatsızlıklara kadar birçok hastalık erken emeklilik hakkı tanıyor. Malulen emekli nasıl olunur? Kimler erken emekli olabilir? 2025 SGK malulen emeklilik şartları haberimizde.
Geçtiğimiz günlerde kademeli emeklilik için de sinyal verilmişti. EYT düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlar kademeli emekliliğin yanı sıra malulen emeklilik şartlarını da merak ediyor. SGK’nın en çok onay verdiği malulen emeklilik başvuruları, kanser, ruh sağlığı bozuklukları ve sinir sistemi hastalıkları nedeniyle yapıldı. Peki, Malulen emeklilik şartları neler? Hangi hastalıklar malulen emeklilikte geçerli olacak? İşte SGK erken emeklilik şartları ve malulen emeklilik detayları...
SGK MALULEN EMEKLİLİK DETAYLARINI DUYURDU
Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), malulen emeklilik şartlarına ilişkin güncellenmiş listeyi duyurdu. Sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünü kaybeden vatandaşlar, yaş şartına takılmadan emekli olabilecek.
MALULEN EMEKLİLİK HAKKINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
SGK mevzuatına göre, malulen emekli olabilmek için çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olmak gerekiyor. Ayrıca en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1.800 gün prim ödeme şartı aranıyor. Ancak, başka birinin bakımına muhtaç olanlar için sigortalılık süresi şartı kaldırılıyor.
Malulen emekliliğe hak kazandıran diğer hastalıklar ise şunlar:
Psikiyatrik hastalıklar
Nörolojik rahatsızlıklar
Üriner sistem hastalıkları
Göz hastalıkları
Kardiyolojik hastalıklar
Gastroenterolojik rahatsızlıklar
Solunum yolu hastalıkları
MALULEN EMEKLİLİK BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?
Malulen emeklilik başvuruları, sigortalıların bağlı bulunduğu SGK müdürlüklerine gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinde, hastalığın tespitine yönelik sağlık kurulu raporu talep ediliyor. SGK tarafından yetkilendirilen hastanelerden temin edilen bu raporlar, inceleme sonrası uygun görülen bireylere malulen emeklilik hakkı tanıyor. Başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler, SGK müdürlüklerine başvurabilir veya e-Devlet platformu üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.
Malulen Emeklilik İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Malulen emeklilik başvurusu yapmadan önce gerekli belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması büyük önem taşıyor. Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için aşağıdaki adımlar izlenmeli:
Sağlık raporu alınmalı: SGK tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden %60 ve üzeri malullük oranı içeren heyet raporu alınmalıdır.
SGK’ya başvuru yapılmalı: Raporla birlikte emeklilik başvurusu için il veya ilçe SGK müdürlüklerine gidilmelidir.
Ek belgeler tamamlanmalı: Kimlik fotokopisi, hizmet dökümü, prim ödeme belgeleri gibi evraklar başvuruya eklenmelidir.