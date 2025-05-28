MEB İL DIŞI ATAMA ROTASI OLUŞTU: MEB öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru nereden, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin 2024 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecini resmen başlattı. Görev yaptığı il dışında başka bir ilde görev yapmak isteyen öğretmenler, başvurularını 28 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecinin ardından 27 Haziran’da atama sonuçları açıklanacak ve ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri başlatılacak. İşte il dışı tayin sürecine dair detaylar ve başvuru ekranı...
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin görev yerini değiştirmek isteyenleri yakından ilgilendiren il dışı atama sürecini başlattı. 28 Mayıs – 2 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılabilecek başvurular, MEBBİS üzerinden başvuru formu doldurularak tamamlanacak. Başvuruların değerlendirilmesi sonrası atama sonuçları 27 Haziran’da açıklanacak. Ataması yapılan öğretmenler aynı tarihte ilişik kesme işlemlerini başlatabilecek. İşte MEB il dışı atama başvuru ekranı ve sürece dair merak edilenler...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ilişkin il dışı atama takvimini duyurdu. Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.
ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Atamalar ise 3 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren yapabilecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep etmelilerdir.
BAŞVURU ŞARTLARI
Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların;
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. Bulundukları ilde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.