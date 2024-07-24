Ankara Medipol Üniversitesi 2024-2025 ücretleri resmi olarak açıklandı. Medipol Üniversitesi, İstanbul'da eğitim veren köklü ve saygın bir vakıf üniversitesidir. 2024 eğitim-öğretim yılı için belirlenen ücretler, programlara ve fakültelere göre değişiklik göstermektedir. Bu haberde, Medipol Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için güncel ücret bilgilerini ve burs olanaklarını ele alacağız. Peki Ankara Medipol Üniversitesi ücretleri ne kadar oldu? Ankara Medipol Üniversitesi yüzde 25, yüzde 50 ücretleri ne kadar? İşte, 2024-2025 Ankara Üniversitesi lisans ve ön lisans güncel ücretleri.

1 / 12 Medipol Üniversitesi, 2024 yılı için geniş bir yelpazede eğitim programları ve çeşitli burs olanakları sunmaktadır. Medipol Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen öğrenciler “Medipol Üniversitesi ücretleri 2024, Medipol Tıp Fakültesi ücretleri, Medipol Diş Hekimliği Fakültesi ücretleri, Medipol Hukuk Fakültesi ücretleri, Medipol Üniversitesi eğitim ücretleri ve Medipol burs olanakları nedir? sorularına yanıt arıyor. Medipol Üniversitesi eğitim ücretleri, programlara göre değişiklik göstermekte olup, öğrencilere ödeme kolaylıkları da sağlanmaktadır. Peki Ankara Medipol Üniversitesi yüzde 25, yüzde 50 ücretleri ne kadar? İşte, Ankara Medipol Üniversitesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi yerleştirme türüne göre zorunlu hazırlık programı yatay geçiş ücret tablosu.

2 / 12

Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ücretleri 2024-2025 Eczacılık Fakültesi 480.000,00 ₺ Eczacılık Fakültesi (ingilizce ) (%50 Burslu) 240.000,00 ₺ Eczacılık Fakültesi (ingilizce ) (%25 Burslu) 360.000,00 ₺



3 / 12 Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ücretleri 2024-2025 Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) 520.000,00 ₺ Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) - Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 260.000,00 ₺ Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) 390.000,00 ₺

4 / 12 Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ücretleri 2024-2025 Fakültesi (İngilizce) 520.000,00 ₺ Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) - Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 260.000,00 ₺ Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) 390.000,00 ₺

5 / 12 Ankara Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Ücretleri 2024-2025 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) 280.000,00 ₺ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Tam Burslu) - Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 Burslu) 140.000,00 ₺ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%25 Burslu) 210.000,00 ₺

6 / 12 Ankara Medipol Üniversitesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi yerleştirme türüne göre zorunlu hazırlık programı yatay geçiş ücret tablosu

7 / 12

8 / 12 Ankara Medipol Üniversitesi indirimleri nedir? • Yerleştikleri program öncesindeki bütün tercihlerini Ankara Medipol Üniversitesi’nin ve işbirliği protokolü kapsamında İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programları arasından yapan adaylara, %25 indirimli kontenjana yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 tercih indirimi uygulanacaktır. • Ücretli kontenjanı bulunan Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nin Türkçe ve İngilizce Programları ücretli kontenjanına yerleşenlere kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %40 tercih indirimi uygulanacaktır. • Tercih indirimi zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencilerin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. • Kayıtlı olunan programda kazanılmış olan tercih indirimi; kayıtlı olunan yılda tercih indirimi uygulanan kontenjanlara Kurum İçi Yatay Geçiş yapılması durumunda da devam edecektir.



9 / 12 Ankara Medipol Üniversitesi hakkında genel bilgiler Ankara Medipol Üniversitesi; Ankara’da Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfı tarafından 2018 yılında kurulmuş vakıf üniversitesidir. 2021-22 eğitim-öğretim yılında 1577 ön lisans, 2974 lisans, 55 yüksek lisans ve 20 doktora öğrencisi olarak toplamda 4626 öğrenci öğrenim görmekteydi. 2022 yılı itibari ile üniversite kapsamında 23 profesör, 14 doçent, 144 doktor, 72 öğretim görevlisi ve 33 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 286 akademik personel görev yapmaktaydı.

10 / 12 Ankara Medipol Üniversitesi Fakülteleri Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Tıp Fakültesi

11 / 12 Ankara Medipol Üniversitesi Yüksekokulları Adalet Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ankara Medipol Üniversitesi Enstitüler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü