MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Yeni memur ve memur emekli maaş tablosu: Polis, Öğretmen, Hemşire...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 2026 Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. TÜİK’in Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından, Eylül sonuçlarıyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı da netleşecek. Yeni yılda maaşlara yansıyacak zam oranı bu farkla birlikte kesinleşecek. Peki, Ocak ayında memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük maaş ne kadar olacak?
2026 Ocak memur zammı için hesaplamalar başladı. Temmuz maaşlarını alan memurlar, yeni yıl artışı için Eylül enflasyon rakamlarını bekliyor. İlk 3 aylık farkın belirlenmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış oranı da şekillenmeye başlayacak. İşte son tahminlere göre 2026 Ocak memur zammı ve maaş tablosu…
Memur ve emekli zammında enflasyon farkı kritik rol oynuyor
Memur ve memur emeklileri yılda iki kez, toplu sözleşme ve enflasyon farkı üzerinden zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz dönemlerinde son 6 aylık enflasyon oranı kadar maaş zammı kazanıyor. TÜİK’in ağustos ayına ilişkin açıkladığı verilere göre aylık enflasyon yüzde 2,04, yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 oldu. Böylece iki aylık enflasyon farkı yüzde 4,14 olarak kayıtlara geçti.
Ocak 2026 memur maaş zammı ne kadar olacak?
Geçtiğimiz günlerde 8. Dönem Toplu Sözleşmeleri Kamu Hakem Kurulu tarafından onaylandı. Buna göre memur maaşlarına 2026 yılının ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında ise yüzde 7 zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk altı ayında taban aylıklara 1000 TL’lik ek artış da yansıtılacak. Memurların toplam zam oranı, enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanacak. Şu an için memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,82’lik bir enflasyon daha oluşması gerekiyor.
Merkez Bankası tahminlerine göre zam oranları
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24 ile 29 aralığında açıkladı. Buna göre:
Yıl sonu enflasyonu yüzde 25 olursa, memurların 6 aylık enflasyon farkı yüzde 2,04 seviyesinde olacak. Bu orana yüzde 11 toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, maaşlara yapılacak toplam artış yüzde 13,26’ya çıkacak.
Yıl sonu enflasyonu yüzde 29 gerçekleşirse, enflasyon farkı yüzde 5,30 olacak. Böylece toplu sözleşme zammıyla birlikte memurların alacağı toplam zam oranı yüzde 16,88’e ulaşacak.
Yeni maaş tablosu ne zaman belli olacak?
Memur ve emeklilerin zam oranı, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinleşecek. TÜİK’in 3 Ocak 2026 tarihinde aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte Ocak 2026 memur ve emekli maaş tablosu netleşmiş olacak.