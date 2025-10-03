MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Yeni memur ve memur emekli maaş tablosu: Polis, Öğretmen, Hemşire...

Memur ve emekli zammında enflasyon farkı kritik rol oynuyor

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez, toplu sözleşme ve enflasyon farkı üzerinden zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz dönemlerinde son 6 aylık enflasyon oranı kadar maaş zammı kazanıyor. TÜİK’in ağustos ayına ilişkin açıkladığı verilere göre aylık enflasyon yüzde 2,04, yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 oldu. Böylece iki aylık enflasyon farkı yüzde 4,14 olarak kayıtlara geçti.