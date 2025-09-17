MSB Uzman erbaş ve sözleşmeli er sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih; aday başvuru miktarına göre planlama yapılarak, idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girmeleri zorunludur. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda dilekçeyle Personel Temin Daire Başkanlığına müracaat etmeleri önem arz etmektedir. Aksi durumda aday ile iletişim kurulamamasından Personel Temin Daire Başkanlığı sorumlu olmayacaktır.

Adaylar seçim aşaması sınavlarına yeterli süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır.