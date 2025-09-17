MSB Uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları başladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er alımı için başvurular 15 - 28 Eylül tarihleri arasında e-devlet üzerinden alınacak. Uzman erbaş alımı; Piyade Komando, Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Muhabere, Bakım, İstihkâm, Ulaştırma, İkmal, Mühimmat, Sıhhiye, Veteriner ve Bando sınıfları için olacak. Başvuruda bulunanlar ise MSB Uzman erbaş ve sözleşmeli er sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavlar ve seçim aşamaları nedir ve kimler çağrılacaktır? Sınavlar ne zaman ve neredene yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, MSB Uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuru ve sonuçlara ilişkin detaylar
MSB Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Başvuruları Başladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 15 - 28 Eylül tarihleri arasında Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er alımları için başvuru kabul ediyor. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Uzman erbaş alımı; Piyade Komando, Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Muhabere, Bakım, İstihkâm, Ulaştırma, İkmal, Mühimmat, Sıhhiye, Veteriner ve Bando sınıflarını kapsıyor. Başvuruda bulunanlar ise MSB Uzman erbaş ve sözleşmeli er sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, MSB Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er başvuru tarihleri ve sonuçlara ilişkin detaylar.
MSB Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvurusu ne zaman sona erecek?
Adaylar ön başvurularını 28 Eylül 2025 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir. (uzman erbaşlığa başvuru yapan aday bu temin başlığı altındaki sözleşmeli erliğe başvuru yapamaz.) https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
MSB Uzman erbaş ve sözleşmeli er sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih; aday başvuru miktarına göre planlama yapılarak, idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girmeleri zorunludur. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda dilekçeyle Personel Temin Daire Başkanlığına müracaat etmeleri önem arz etmektedir. Aksi durumda aday ile iletişim kurulamamasından Personel Temin Daire Başkanlığı sorumlu olmayacaktır.
Adaylar seçim aşaması sınavlarına yeterli süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır.
MSB Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı Sınavlar ve Seçim Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?
Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav merkezinde aşağıda belirtilen aşamalardan geçecektir. Bakanlıkça ihtiyaç duyulacak miktarda aday sınavlara çağrılacaktır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez
ve başarısız sayılır.
(1) Evrak kontrol faaliyeti,
(2) Fiziki değerlendirme (Ek-3),
(3) Uygulamalı sınav,
(4) Fiziki Yeterlilik Testi (Ek-4),
(5) Mülakat,
(6) Sağlık kurul raporu,
(7) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri.
MSB Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı sınavı Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?
Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte ve sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecektir.
MSB Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı sınavına girerken yanımızda getirilecekler neler?
Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken aşağıdaki belgeleri getireceklerdir. Sınava Çağrı Belgesi: Adayın başvurusunun kabul edildiğine dair internetten alınacak bilgisayar çıktısı, Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı (Aslı) : Adayın kendisine ait nüfus cüzdanı/kimlik kartının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil),
MSB Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı sınavı nasıl yapılacak?
Ön başvurusu kabul edilen adaylar uygulama sınavına tabi tutulacaktır. Uygulama sınavında adaylara Kara Kuvvetleri Yanaşık Düzen Talimnamesinde yer alan hususları kapsayacak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Bahse konu sınavda adayın aldığı puan ne olursa olsun aday başarılı sayılacaktır.
Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama:
Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), başvuru evrakı uygun olan adaylara aynı gün içerisinde yapılmaktadır. Adaylar; sınav merkezinin fiziki ve iklim şartları dikkate alınarak yapılacak olan 400 metre düz koşu veya 400 metre hedef koşusundan herhangi biri ile mekik ve şınav testlerine tabi tutulmaktadır. Fiziki Yeterlilik Testi Standartları (FYT) Ek-4’tedir.
FYT'de yapılan mekik ve şınav testlerinden en az birer puan, 400 metre hedef koşusundan en az 10 puan veya 400 metre düz koşudan en az 5 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. İki (2) ve daha fazla testten puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenecektir. Adayların FYT puanı, her bir testten aldıkları puanların toplamının test sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.
