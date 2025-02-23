MSÜ sınavından kaç puan almak gerekiyor sorusu, askeri kariyere adım atmayı planlayan adayların en çok merak ettiği konulardan biridir. Kadın subay olmak için kaç puan gerekir ve Kara Harp Okulu için kaç net gerekir gibi sorulara net cevaplar bulmak, doğru strateji ve düzenli çalışmayla mümkün. Peki MSÜ kaç puanla kazanılır? MSÜ’de baraj var mı, kaç net gerekiyor? İşte, sınava ilişkin bilgiler.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, askeri kariyer hedefleyen adaylar için kritik bir adımdır. Özellikle "kadın subay olmak için kaç puan gerekir?" sorusu, birçok genç kızın merak ettiği bir konudur. MSÜ puanları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için farklılık gösterir. Kara Harp Okulu'na (KHO) giriş için gereken net sayısı da adayların araştırdığı önemli bir bilgidir.
MSÜ sınavında başarılı olmak, sadece puanla değil, aynı zamanda fiziki yeterlilik ve mülakatlarla da değerlendirilir. Bu nedenle, adayların sınav hazırlığının yanı sıra, bedensel ve zihinsel olarak da kendilerini geliştirmeleri önemlidir. MSÜ sınavı, vatan hizmetine adanmış bir kariyere giden yolda ilk adımdır.
MSÜ taban puanları, kontenjan ve sıralamalar adaylar tarafından merakla bekleniyor. MSÜ kadın-erkek taban puanları, 23 Şubat'ta yapılan sınav sonrası adayların tercih sürecinde rol oynayacak.
Sınav, 81 il, 133 sınav merkezinde 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı. 670 bin 718 adayın başvurduğu 2025-MSÜ'de 89 bin 228 kişi görev aldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden 120 soru için 165 dakika süre verildi. Sınav, saat 13.00'te sona erdi. MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak. Peki MSÜ kaç puanla kazanılır, baraj var mı? İşte, detaylar.
MSÜ SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına bu yıl 600 binden fazla başvuru yapıldı. Sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre her yıl alım puanları farklılık gösteriyor. MSÜ’de herhangi bir baraj uygulaması bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve diğer okulların alım yaptığı en düşük puanlara görsel üzerinden ulaşabilirsiniz. Milli Savunma Üniversitesi, 2025 yılı taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.