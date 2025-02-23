MSÜ SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına bu yıl 600 binden fazla başvuru yapıldı. Sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre her yıl alım puanları farklılık gösteriyor. MSÜ’de herhangi bir baraj uygulaması bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve diğer okulların alım yaptığı en düşük puanlara görsel üzerinden ulaşabilirsiniz. Milli Savunma Üniversitesi, 2025 yılı taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.