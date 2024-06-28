Niğde TOKİ ilk evim arsa yeri belirlendi mi, ada parsel belli oldu mu?

Niğde'de hayallerinizdeki evi inşa etmek için TOKİ İlk Evim Arsa Projesi'ne başvurdunuz ve heyecanla ada ve parsel durumunuzu öğrenmek istiyorsunuz. Bu rehberde, proje hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bulacak ve Niğde ilk evim arsa proje ada parsel durum bilgisi son durum gelişmelerini öğreneceksiniz.

1 / 7 Niğde İlk Evim Arsa Projesi kapsamında, Niğde'de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara uygun fiyatlı arsalar sunulmaktadır. TOKİ tarafından yürütülen bu projede, kura sonucuna göre hak sahipleri belirlendi. Niğde ilk evim arsa sahiplerinin şimdilerde gözü kuşağı ilk evim arsa yeri belirleme sonuçlarında. Peki Niğde ilk evim arsalarda ada parsel belli oldu mu? İşte Niğde TOKİ ilk evim arsa proje ada parsel durum bilgisi.

2 / 7 TOKİ son olarak Niğde Merkez müstakil arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri belirlemişti. TOKİ müstakil arsa kuralarında arsa çıkanlar, Niğde TOKİ ilk evim arsa yeri kura belirleme sonuçlarını merak ediyordu. Bu kapsamda ''Niğde merkez müstakil arsa yeri belli oldu mu?'' sorusuna yanıt aranıyor.

3 / 7 Niğde TOKİ evim arsalarda ada parsel belli oldu mu? TOKİ Niğde ilk evim arsa kura çekimi gerçekleşmişti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Niğde müstakil arsanın hak sahibi belli oldu. TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bazı illerde arsa plan onay ve parselasyon işlemleri yapıldı.

4 / 7 Sosyal medya üzerinden Niğde TOKİ hak sahibi bir vatandaş, Niğde TOKİ ilk evim arsa proje ada parsel durum bilgisine ilişkin son durumu paylaştı.

Niğde TOKİ ilk evim arsa yeri durum bilgisi sorgulama ekranı

5 / 7 Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Trabzon, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kırklareli, Karaman, Kastamonu, Van, Afyonkarahisar illerinde yaklaşık 20 bin hak sahibi için Plan Onay ve Parselasyon işlemleri devam ederken sosyal medya üzerinden bir vatandaş, “Afyon merkez müstakil arsa yeri belli olmuş Sinanpaşa Akören Bağdat mahallesi hayırlı olsun.” şeklinde paylaşımda bulundu. Ancak konuya ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Başvuru sahipleri e-Devlet üzerinden sorgulama işlemi yapabilecek.

6 / 7 Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.