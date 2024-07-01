Ödeme listesi baştan sona değişiyor: Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği...

Buna göre emeklilerin kök maaşlarına yüzde 25 bandında zam yapılacak. Kök aylığı 7 bin 500 bin liranın altında olanların maaşları, zamma rağmen 10 bin lirayı aşmadığı takdirde en düşük emekli maaşı uygulamasından yararlanacak. 10 bin olarak belirlenen en düşük emekli maaşının artıp artmayacağı henüz bilinmiyor.