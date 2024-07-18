Öğretmen iller arası öğretmen yer değiştirme atama tayin sonuç ekranı yoğun ilgi görüyor. İl dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınmıştı. İl dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, MEB il dışı tayin sonuçlarını bekliyordu. MEB son dakika olarak duyurdu. Öğretmenlerin iller arası isteği bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. İşte MEB iller arası sonuç sorgulama ekranı 2024.
Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarının (2024-2) açıklandığını bildirdi. İşte, MEB iller arası sonuç sorgulama ekranı...
MEB'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, öğretmenler, ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarına, MEBBİS ya da e-Devlet kullanıcı hesaplarıyla ulaşabilecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl öğretmenler için ikinci kez gerçekleştirecekleri il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının alınacağını açıklamıştı.
İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde yapıldı.
MEB ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME ATAMA SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin İl içi ve iller arası yer değiştirmelerin ikinci kez gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Bakan Tekin, sosyal medya hesabındana şunları paylaşmıştı: “İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Hayırlı olsun inşallah."