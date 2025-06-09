OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 9 Haziran Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Perşembe günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram tatilinin 4,5 günle sınırlı tutulması nedeniyle öğrenciler ve veliler, okullarda eğitimin ne zaman devam edeceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı akademik takvime göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde bayram tatilinin ardından ders zili yeniden çalacak.

1 /4 Bayram tatili kısa sürecek, peki okullar ne zaman açılacak? 2025 yılı Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Tatilin uzatılmaması nedeniyle öğrenciler bayram sonrası ders başı yapacak. MEB takvimine göre, eğitim-öğretim faaliyetleri 10 Haziran Salı günü itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.

2 /4 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Kurban Bayramı tatilinden sonra 10 Haziran 2025 Salı günü derslere kaldığı yerden devam edecek.

3 /4 9 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Bayramın son günü olması nedeniyle, 9 Haziran Pazartesi günü tüm kamu kurumlarında olduğu gibi okullar da tatil olacak.